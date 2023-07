¿Hijo de René Strikcler buscaría la gestación subrogada para tener un bebé a lado de su esposo?

René Strikcler es el primero en alzar la mano cuando se trata de respaldar las decisiones de su hijo Yannick quien, en noviembre pasado, contrajo nupcias con su novio, el arquitecto Manuel Alonso Cárdenas, por lo que no causó sorpresa la respuesta que dio a la prensa cuando se le preguntó si su hijo y su pareja estaban dispuestos a recurrir a la gestación subrogada para concebir un bebé, pues el actor aseguró que, en caso de que los enamorados tomen esta decisión, él será el primero en sentirse dichoso de que lo llamen abuelo.

El actor argentino fue captado en las afueras de Televisa por diferentes medios, fue así que hizo de conocimiento público que está por volver a la pantalla chica -luego de su última aparición en la secuela de "Corona de lágrimas"- nada más y nada menos que bajo la dirección de Carla Estrada, la productora que lo guió en su segundo protagónico en México cuando, en 1998, dio vida a Víctor Manuel Duval, en la telenovela "El privilegio de amar" pero, esta vez, formará parte de "Ellas soy yo, Gloria Trevi", la bioserie de la cantante de "Pelo suelto".

Fue así que, sin dar más detalles, Strickler comentó que dará vida a un abogado. Aunque su colaboración en el proyecto no fue sólo de carácter interpretativo, pues reveló que también acompañó a la productora durante los castings para elegir a las actrices que darían vida a Gloria, por lo que expresó que estuvo muy involucrado en la producción de la bioserie. Sin embargo, cuando le preguntaron qué opinaba acerca de los desafortunados eventos que "la Trevi" vivió prefirió hacer mutis, al expresar que, por respeto, no le gusta opinar acerca de la vida de otras personas.

De la vida de la que sí quiso hablar fue de la de Yannick, su hijo de 30 años que, desde hace unos meses se ha dado a conocer más públicamente, a raíz de su boda con Manuel Alonso Cárdenas o "Manolo", como lo denominó el actor, cuando le preguntaron por la pareja y cómo viven la vida de casados, a casi ocho meses de haberse dado el "sí".

"Bien, felices, Yannik y Manolo increíble, muy unidos como siempre, ya llevan muchos años, se casaron el año pasado, pero ya traían muchos años juntos; llevan una vida espectacular, los dos son grandes profesionales, cada quien en lo suyo y muy bien, estoy en contacto ´día por medio´ con mi hijo", destacó el actor que, en la boda civil de Yannick expresó que, de ese día en adelante, Manuel se convertía en otro hijo más para él.

A cuatro años de noviazgo y uno de casados, el micrófono de Eden Dorantes le preguntó a René si su hijo y su esposo tenían pensando recurrir a la gestación subrogada para tener un hijo, sin embargo, Strikcler dijo que era un tema que desconocía pero, que a su parecer, lo veía todavía lejano ya que, en este momento, la pareja disfruta de la vida de recién casados.

"No sé, eso no lo he tocado, todavía no, viajan mucho, sé que les gusta viajar, están continuamente están viajando por trabajo y no trabajo, así que no sé, creo que por el momento no", señaló.

Sin embargo, también indició que si Yannick y su yerno toman esta decisión, él será el más dichoso de que vivan la etapa de la paternidad y, por supuesto, que a él lo conviertan en abuelo. "Pero yo encantando, encantado, si me hacen abuelo, yo feliz".

