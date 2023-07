Bárbara Torres estalla contra Sergio Mayer en "La casa de los famosos": "desgraciadamente no puedo dejar de llorar"

Bárbara Torres se mostró vulnerable dentro de "La casa de los famosos México" durante los primeros días del reality, el tema de la la menopausia la hizo estallar en llanto en los primeros días de aislamiento; eso, aunado a un problema digestivo ocasionó que la revisara un médico y tuvo que ser medicada para que se sintiera mejor anímicamente, y aunque primero se llevaba bien con casi todos los participantes, cada vez suma más conflictos a su lista, ahora tocó el turno de Sergio Mayer.

Antes de que estallara nuevamente contra Sergio, lo hizo contra Ferka y también contra Raquel Bigorra, quien durante su enlace con los habitantes tras ser expulsada el domingo, se dirigió a Bárbara y ambas protagonizaron un tenso momento frente a todos, lo que a su vez ocasionó que fuera el tema dentro de la casa: "¿qué pasa con Bárbara?", se preguntaron todos.

Previo al reto de ayer, donde Jorge salió vencedor y es el líder de la semana, Mayer expresó frente a todos que Bárbara podría estar protagonizando varios personajes y no necesariamente sentir esas emociones que aparentaba, tal como lo expresó Raquel Bigorra, sin embargo, los dichos de Mayer enfurecieron a Bárbara, quien dice, consideraba a Sergio como un amigo, y sus palabras le dolieron.

Bárbara Torres se enfrenta con Sergio Mayer

“Yo ya no sé si son personalidades o personajes, no sé si entiendan la diferencia; ella puede decir que por el cambio hormonal tiene personalidades distintas”, dijo Sergio Mayer a sus compañeros que han cuestionado en más de una ocasión el actuar de Bárbara; aunque en un primer momento, hace semanas, Mayer se mostró empático con ella y hasta la abrazó en medio de una crisis de la actriz, ahora las cosas cambiaron.

Tras el reto, Mayer intentó hablar con Bárbara, quien estaba en el cuarto del team infierno platicando con Poncho de Nigris; el intento de Mayer fue en vano, pues el momento terminó en una fuerte discusión en la que Sergio comenzó diciendo que se trataba de un juego y que no estaba padre que estuviera utilizando el tema emotivo.

“Desgraciadamente se me cae un vaso y lloro, ojalá pudiera solucionarlo”, se defendió Bárbara, quien enfatizó que su actuar no es con base en personajes, sino en su sentir, prueba de ello es que tomo pastillas que la ayudan a sentirse mejor, fue entonces cuando Sergio le dijo que entonces no debió de haber aceptado entrar, y le explicó su postura:

"Como tú tomes los comentarios que te hago aquí no es mi responsabilidad; hace rato todos están diciendo que te pones mal, y yo dije ‘o quizás no’, te estoy dando el beneficio de la duda, de que a lo mejor no te pones mal, a lo mejor estás haciendo un buen trabajo, pudiste haberlo tomado cool, y decir ‘quién sabe’, tú lo tomas así, perdón, pero yo no voy a cargar con tus altibajo ni me voy a sentir culpable, si tú sabes que tenías esos problemas, entonces no debiste haber entrado aquí, no sé qué decirte, me encantaría apoyarte y ayudarte, te apapacho cuando quieras, pero yo digo las cosas, y no voy a cargar, ni me vas a hacer sentir mal porque te hice un comentario, porque nos hacemos mutuamente comentarios", expresó frente a Poncho, Wendy, La Barby y Emilio.

Finalmente, y en tono irónico, Bárbara le dio la razón a Mayer de que entonces debió autocensurarse por su problema hormonal, pensando también en que podía molestar a Sergio Mayer, por lo que dijo: “No muchachos, si quieren nominarme todos y me voy este fin de semana , les juro que se los agradezco”.

Bárbara Torres está recibiendo apoyo de muchos fans y colegas, entre ellos Regina Blandón y Verónica Castro, quienes a través de videos alentaron su permanencia dentro de "La casa de los famosos México", donde el público ya la ha salvado de salir.