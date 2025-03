Uno de los hijos de Osvaldo Benavides le dio una lección a su papá delante de todos. Mientras en el estreno del musical “El rey león” solicitaron a los asistentes no grabar ni tomar fotografías, ¿por qué no? El actor sacó su celular al final de la función para capturar algunos memorables instantes. Si bien Osvaldo elogió la presentación y destacó el talento de la compañía, su niño no tardó en exhibir a su papá por no acatar la solicitud de la promotora. “Dijeron que grabar no” y pidió al actor de “The Good doctor” guardar su teléfono para evitarse una llamada de atención.

Lee también Ana de la Reguera y la bendición que aún no olvida





Dani Gutiérrez, de la Gusana Ciega, cree pero no cree en los OVNIS

Durante la presentación del nuevo canal de Jaime Maussan, Maussan TV, Dani Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, se declaró escéptico, aunque cree firmemente en que los objetos voladores no identificados existen: "Hay muchas cosas que no sabemos que hay ahí afuera".

Su visión sobre el tema es muy particular, pero admite que tanto él como sus compañeros del grupo han visto más de lo cualquiera, pues una vez detectaron unas luces verdes en el cielo y se emocionaron pensando que habían visto ovnis… Hasta que al día siguiente se enteraron de que eran pruebas de misiles en Estados Unidos. "Vimos ovnis un día y al siguiente ya no eran ovnis".





Dani Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega. Fotos: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL





Kenia Os, en ascenso pero sin gira

A Kenia Os le llegó su momento. La influencer mexicana estrenó “Kenia Os: La OG”, el largometraje que captura su histórico doble sold out en el Palacio de los Deportes, participa en entregas de premios, estrena temas y hace hasta colaboraciones con artistas que no tienen que ver con su estilo, como Los Ángeles Azules, con la canción “Una nada más”, un tema de amor prohibido a ritmo de cumbia que la muestra en otro género que se permite 10 años después de sus comienzos en el mundo de los videoblogs de YouTube. Lo único que desconcierta es que, en pleno ascenso de su carrera, confirmó que no hará gira pronto.





Kenia acaba de estrenar su propio largometraje Foto: Instagram





Lee también Gou quiere llevar al cine a Chaparro, Uribe, Adal y los “Masca”