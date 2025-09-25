Iván, hijo de Andrés Puentes, recuerda el acontecimiento que fracturó su relación con la ex de su padre, Tatiana, y sus medios hermanos, Cassandra y Andrik que, a pesar de no ver desde hace 24 años, afirma que sigue queriéndolos y entendiéndolos.

En una entrevista con la revista "TVNotas", Iván recordó el otoño del 2001, víspera en que nació Andrik, el segundo hijo que Tatiana comparte con Andrés Puentes, con el que estuvo casada desde 1990 y hasta el 2005, luego de cuatro años de que solicitara el divorcio.

En esa época, el escritor y empresario tenía 17 años y acudió al hospital donde Tatiana se encontraba internada para visitar al recién nacido y entregar una flores a la pareja de su padre.

Un malentendido, en el que, en su momento, se aseguró que fue producido por "la reina de niños", quien -aparentemente- habría indicado a Iván que debía comprender la diferencia entre hermanos y medios hermanos.

Esto habría desatado la molestia de Andrés Puentes, con quien Tatiana ya tenía muchas diferencias en su matrimonio y habría detonado una fuerte discusión, que llevó a la artista a tomar la decisión de separarse y, en sólo unos días, escapar de la casa que compartía con su también mánager.

Y, si bien, Iván no confirmó esa versión, en lo que respecta al supuesto comentario que le habría hecho Tatiana, sí reconoció que fue a raíz de su visita al hospital que los problemas entre su padre y Tatiana se transformaron en una batalla mediática.

"En su momento me dolió muchísimo toda la situación porque, aparte, me culparon a mí de la situación cuando, realmente, nada más estaba siendo yo, le llevé unas flores a Tatiana al hospital y ahí fue donde se desató todo el asunto mediático y, demás, que fue algo horrible, yo era un niño, tenía 17 / 18 años, se desató algo espantoso, sin yo querer provocar eso", dijo.

El restaurantero confió que, a raíz de ese desencuentro, no volvió a ver a sus hermanos menores, de hecho, esa fue la primera y última vez que vio a Andrik a quien, hace poco, trató de contactar a través de redes sociales, fallando en el intento.

"Los vi muy pequeños, a Cassandra -creo- que la dejé de ver cuando tenía 7 años y Andrik lo vi el primer día que nació y ya no lo volví a ver, hasta la fecha no los he visto".

"Traté de contactarlos por ahí por Instagram, que es lo de ahora, hace poco, hace no mucho, hace unos añitos y, la verdad, es que me bloquearon y los entiendo, han tenido muchas broncas con mi papá, demandas y demás, entiendo su posición, yo quise acercarme a ellos porque soy su hermano pero no lo logré, desgraciadamente", detalló.

De hecho, aprovechó la entrevista para enviarles un mensaje a Cassandra y Andrik, pues a pesar de que no ha podido contactarlos, guarda la esperanza que, en un futuro, puedan reencontrarse y tratar de forjar un vínculo.

"Si por ahí me escuchan, los quiero mucho y espero que estén bien, por eso los busqué porque tenemos la sangre, al que encontré fue Andrik, obviamente Andrik ni me conoce, no sabe ni quién soy y, seguramente, ha de haber escuchado puras cosas horribles de nosotros, pero siempre hay la sangre y la energía de por medio, seguramente en algún momento nos encontraremos y será un gusto saludarlos y ellos lo saben y, si no lo saben, que lo sepan, aquí tiene a una persona que los puede querer mucho".

Iván aclaró que, durante su infancia, adolescencia y juventud fue muy poco el tiempo que convivió con su padre, pues la figura paterna que lo forjó fue la pareja de su madre, el empresario Jorge González.

"A mi papá lo veía muy poco, yo crecí con mi padrastro, a mi me educó mi padrastro".

Iván se dedica a los negocios restauranteros, desde 2012 es dueño del restaurante "Levó" y también administra "Modesto", un bar con temática de rock. En la actualidad, publicó el libro "Varios caminos, un final".

