Esta es la imagen que Tatiana reveló del baúl de los recuerdos y enamoró a todos

Tatiana es una de las presentadoras más carismáticas del país que ha mostrado su talento en e rubro infantil. Pero también se animó a desafiarse al frente de MasterChef México y la respuesta del público fue muy positiva para ella.

En Instagram tiene casi 500 mil seguidores que celebran cada una de sus publicaciones. Muchas de las últimas que ha hecho tienen que ver con animaciones infantiles en donde la vemos con looks de ese estilo: vestidos cortos muy coloridos y maquillaje al tono. Siempre su habitual sonrisa es motivo de likes en sus publicaciones.

Hay que recordar que Master Chef México hizo cambios y tras las últimas dos ediciones del show transmitidas en 2022, en sus formatos “Kids” y “Celebrity”, fue Tatiana quien se encargó de presentar el programa. Esto fue porque luego de varios años en que Anette Michel se mantuvo al frente de la conducción de MasterChef, no continuó.

Pero por estos días, Tatiana fue novedad en las redes sociales porque con un viejo recuerdo dejó en claro que tiene una larga y exitosa trayectoria no sólo como presentadora sino también como cantante. Apeló a su baúl de los recuerdos y encontró una imagen que enterneció a sus fanáticos, algunos tienen la imagen clara de esos tiempos.

Tatiana. Fuente: Instagram @oficial.tatiana

‘’90's girl... #TBT’’ escribió Tatiana en Instagram con una foto que la muestra mucho más joven y el cabello largo, muy rizado. Su look no tiene nada que ver con el de presentadora infantil o de MasterChef sino todo lo contrario. Luce un combrero negro y una blusa del mismo color que tiene flecos. También un jean clásico y un cinturón negro, algo que muestra que en su pasado también incursionó en otras facetas artísticas. Recibió muchos comentarios diciéndole que el paso de los años no lo siente y que actualmente luce muy bella.