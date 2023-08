Antonia, la hija mayor de Sergio Mayer salió en defensa del actor, líder del team infierno dentro de "La casa de los famosos México", reality que ya entró en su fase final, y que la noche de ayer reveló al primer finalista, el peruano Nicola Porcella, después de una polémica dinámica en la que varios cibernautas señalaron un intento de fraude en el que la producción supuestamente habría intento beneficiar a la única sobreviviente del team cielo, la Barby Juárez.

Sergio Mayer ha sido el intregrante de la casa más nominado y al mismo tiempo más salvado por el público, lo que en redes sociales ha dividido a los usuarios, algunos han pedido su salida desde el primer momento con el #FueraSergioMayer, sin embargo el llamado "Tata" se mantiene adentro y con paso firme para llegar a la final.

La fuerte respuesta de la hija de Sergio Mayer

La más reciente polémica de Sergio Mayer, que dio mucho de qué hablar en redes sociales, fue lo sucedido con Nicola tras la fiesta del viernes de la semana pasada, pues Mayer y Wendy dejaron sin calzones al peruano, para después, junto a Poncho nalguearlo; a esta escena se suma el momento en el que Mayer le unta crema en el trasero, lo que dividió opiniones entre los que consideraron que se cometió un abuso en contra del peruano, y quienes opinaron que sólo fue un juego y que Sergio nunca intentó "abusar sexualmente de Nicola".

Dicho momento dentro del cuarto infierno ocasionó que la producción hiciera un llamado de atención a los habitantes para que reconsideraran su manera de jugar dentro de la casa, siempre con respeto; en la la polémica se señaló como principal "culpable" a Sergio Mayer, y hasta se pidió su salida en redes sociales.

Su hija Antonia, a través de TikTok, respondió de manera enérgica que defendería a su padre, pues las cosas se habían sacado de contexto, aseguró que de ninguna manera se iba a quedar callada si lo estaban señalando de abusador y agresor sexual.

"Así es mi papá, no es lo que están ahorita diciendo que es un violador y un agresor sexual; invito a María José, o a esa vieja que no sé ni quién es, que vaya y se pique el cu** , porque si se meten con mi papá yo sí me pongo de agresiva, yo sí me pongo de grosera, y me vale mad** lo que todos me digan porque yo estoy aquí para apoyar a mi papá, para defenderlo". expresó mientras hacía una transmisión en vivo.