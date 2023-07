Usuarios arremeten contra LCDLFM por video de Sergio Mayer donde presuntamente agrede a Wendy

Desde su inicio "La casa de los famosos México" se ha visto en medio de la polémica por los pleitos, declaraciones o juegos pesados entre sus participantes, sin embargo, en las últimas horas ha acaparado la atención y dividido la opinión de las redes sociales por el presunto abuso que varios integrantes del "Team Infierno", entre ellos Sergio Mayer, cometieron en contra de Nicola Porcela.

Después de la última fiesta que se vivió dentro de la casa, los compañeros de Nicola lo despojaron, lo sometieron en el piso y lo embarraron con crema, mientras otros lo "nalgueaban" y se reían de él. La situación hizo enfurecer a los usuarios, quienes la calificaron como abuso y pidieron la expulsión inmediata de Mayer.

Aunque la producción del reality no se ha pronunciado al respecto, el nombre de Sergio y la petición de que salga del programa continúa en tendencia y es que, ahora, circula un video en el que el exGaribaldi habría tocado indebidamente a Wendy Guevara durante una dinámica del programa.





El "Team Infierno" está en medio del escándalo. Foto: Instagram





Lee también Critican a Luis Fernando Peña por usar tenis clon y el actor responde: "prefiero gastar en eso"

En las imágenes se pueden ver a todos los concursantes jugando al juego de las sillas, algo que podría parecer completamente inocente, pero la influencer termina sentada en las piernas de Nicola quien la abraza para sostenerla, mientras esto ocurre Mayer mete la mano por debajo de la falda de Wendy, quien termina en el suelo.





¿Por qué Sergio Mayer hostiga sexualmente y dice que él representa a la familia y los valores familiares? Busquen hipocresía en Google y les aparecerá su cara. #LaCasaDeLosFamososMx #FueraSergio pic.twitter.com/YXnWpn9vej — Emmanuel Páez-Pérez (@EmmanuellePaez) July 29, 2023





La grabación ha sido sumamente comentada, no sólo porque varios la están catalogando como una agresión de índole sexual, también porque lejos de llamarle la atención al actor, se le oye decir a "La Jefa": "Wendy, ni modo. Te tocó soportar". Y es que, en varias ocasiones, los usuarios han pedido la intervención de la producción para parar o sancionar algunos eventos de supuesto bullying o agresiones, pero no han recibido respuesta alguna.

Redes arremeten contra Mayer y "La casa de los famosos México"

Si bien es cierto que ninguno de los participantes se ha quejado o ha levantado la voz al interior del programa a causa de estas "bromas" tan pesadas, los televidentes y fans sí lo han hecho y ante este nuevo evento han decidido arremeter en contra del programa y del llamado "Tata".

En plataformas como Twitter, varios usuarios han señalado al programa de minimizar la agresión, pues hasta ahora nadie ha recibido ningún tipo de castigo a pesar de que en la reglas están estrictamente prohibidas las agresiones físicas.

"Ya lo ha hecho muchas veces, ¿por qué mucha gente lo minimiza?", "No se que busca este programa dejando pasar estas situaciones, si él se jacta ser defensor de las mujeres y miren lo que hace en televisión", "Esto es algo que no debe pasarse por alto", "La jefa no es capaz de decirle algo o ponerle un alto, pero...lo bueno es que el protegido es Jorge", "No comprendo cómo pueden permitir que estos bullyies sigan ahí", "Queremos la expulsión de Sergio Mayer", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Claro que no todos han sido ataques, hay quienes han salido en defensa de Sergio asegurando que es simplemente un juego y que la gente debería dejar de ser tan espantada: "Todo lo que digan da igual, así se llevan ellos", "Que traumados con todo se asustan y lo toman mal", "Es llevadera entre hombres", "Todos los que digan que que´ria hacerle algo a Wendy... así se llevan", agregaron.

Esta noche se sabrá quién es el próximo expulsado de "La casa de los famosos México", la pelea nuevamente es "Team Cielo", contra "Team Infierno" pues los nominados de la semana son: Jorge Losa, Poncho de Nigris y Sergio Mayer, quien podría quedar fuera tras la campaña que se ha vivido en las redes, pero nada está escrito.









Lee también Momento pesado contra Nicola en "La casa de los famosos" causa polémica: piden que la producción intervenga