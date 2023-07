Momento pesado contra Nicola en "La casa de los famosos" causa polémica: piden que la producción intervenga

Desde el inicio del reality "La casa de los famosos México", integrantes del team infierno como Wendy y Nicola han mostrado llevarse más "pesado" que el resto de los participantes, en diversas ocasiones ambos se han tocado distintas partes del cuerpo sin que ninguno de los dos pusiera límites, ha sido como un juego al que en ocasiones se han suman otros integrantes del team como Sergio, Emilio o Poncho, sin embargo, lo ocurrido esta madrugada con Nicola está dividiendo opiniones en redes, pues algunos consideran que lo ocurrido fue un juego más, mientras que otros tachan el hecho como un abuso en contra del peruano.

Lo que comenzó como un momento divertido, en el que Wendy le quitó los calzoncillos a Nicola, que se encontraba sobre su cama, termino en un instante en el que Sergio, Wendy y Poncho lo sometieron en el suelo; Nicola, sin ropa tirado en el suelo, fue embarrado con crema por Mayer, mientras que los demás nalguearon al peruano entre carcajadas.

Momento contra Nicola divide opiniones

Mientras que muchos piden no exagerar y opinan que se trató de un momento en el que todos jugaron, como lo han hecho en muchas otras ocasiones, varios cibernautas lamentaron que se normalice este "abuso", e incluso piden a la producción que tome cartas en el asunto, pues no se debería normalizar situaciones como esta.

Seguidores del peruano, quien se mostró un tanto contrariado con este momento en el que quedó expuesta su intimidad, piden no darle difusión al video, pues el concursante tiene un hijo menor de edad; la desaprobación de este "juego" se está viralizando en redes, y varios piden la salida de Sergio Mayer, quien le echó la crema en el trasero a Nicola.

Usuarios enfatizan que no es la primera vez que Sergio Mayer, quien aseguró hace unos días que él hace contenido familiar, y no como el que hace Wendy y Nicola, interviene en un juego entre ambos.

Hasta el momento la producción no se ha pronunciado al respecto.

Sergio Mayer a sus casi 60 años dentro de su contenido familiar es tocar o exponer el cuerpo de los demás cada que puede, se lo aplauden porque les causa morbo verlo “es divertido”, no respeta el cuerpo ni a las personas! #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/qeOLQn3hoy — Jay (@KellerWiser) July 29, 2023

"No quiero justificar a Wendy pero era una broma común entre ellos ¿en qué momento Barby y Sergio creyeron que era buena idea involucrarse?". "Cuántas mentiras. no le pusieron crema en el ano, fue en las nalgas. En ningún momento hubo un cepillo o mención. Vean el 24/7 no sólo los videos de TikTok", se lee entre los comentarios de los usuarios, quienes se cuestionan qué hubiera pasado si en lugar de Nicola, hubiera sido Wendy la sometida.