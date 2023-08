Nicola Porcella es el primer finalista de "La casa de los famosos México", la suerte estuvo del lado del peruano la noche de ayer, pues en la caja que abrió encontró la placa dorada que le daba el pase directo a la final, esto como parte de la dinámica organizada por la producción y que nuevamente fue cuestionada en redes sociales.

La salida de Jorge Losa el domingo dejó sola a la Barby Juárez, única sobreviviente del team cielo, lo que volvió tensa su estancia dentro de la casa; la Barby fue salvada por Emilio Osorio la semana pasada, lo que le permitió seguir participando en la parte final de la competencia, aunque esto resulte una permanencia agridulce, ya que sabe que el haberla salvado fue parte de la estrategia del team infierno, el cual llega casi completo a la final.

Aunque Jorge alentó a Barby para que le echara ganas y pudiera obtener el pase directo a la final, el desánimo de la exboxeadora mexicana era evidente previo a que Galilea Montijo entrara a la casa para coordinar la dinámica en la que finalmente Nicola resultó el ganador, sin embargo, Barby no soportó y no se quedó callada.

Barby Juárez explota contra el team infierno

Mariana Barby Juárez se quedó a un paso de poder llegar, de manera directa, a la final de "La casa de los famosos México", ella y Nicola Porcella quedaron como finalistas en la prueba de anoche en la que quien sacara la placa dorada pasaba a la final, y aunque todo pareció marchar con normalidad y ser mera suerte, en redes sociales se desató la polémica, nuevamente, porque según varios cibernautas, la producción buscaba favorecer a al exboxeadora, quien en las cinco rondas agarró de la banda cajas en color azul, menos en la última ronda, donde Nicola le "ganó" la caja con el número uno.

De dicha situación se habría dado cuenta Poncho de Nigris, quien al terminar la prueba, y tras felicitar a Nicola, integrante del team infierno, lamentó que el reproche de la Barby les haya arruinado la celebración, pues De Nigris insinuó que la caja ganadora "se la querían dar a Barby", pero Nicola se puso abusado y se la ganó, estos comentarios molestaron a Mariana, quien entre lágrimas reprochó su permanencia en la casa y aseguró que ni quería el premio, pero que las insinuaciones de que la "estaban favoreciendo" la hacían sentir mal por lo que se estaría diciendo afuera.

poncho anda enojado pq la barby “arruinó” el festejo de nicola y del team #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/kkWtYAnQRS — g (@laferxxita) August 1, 2023

"Me sentí mal de cómo se estaba sintiendo él, imagínense yo; y ahora ustedes están diciendo eso, la gente afuera va a decir ‘la quieren a fuerza en la final’ o algo por el estilo; no me quiero hacer ni la mártir, mejor a la fregada, quédense en la final, ni siquiera quiero eso yo, yo ni siquiera voy a ganar el chingado premio, yo sé quién lo puede ganar y hay fuertes", expresó, mientras sus compañeros la invitaron a tranquilizarse.

Que necesidad de aguadar el triunfo de nicola neta si ya se quiere ir que se vaya la barby además siempre fue el comodin de todos 🙄🙄🙄🙄🙄 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Dz7EbhGQer — Chris gs 11◢ ◤ (@Chris7GS) August 1, 2023

No es la primera vez que el público cuestiona a la producción de "La casa de los famosos México" y los tacha de "tramposos" o de "querer beneficiar" a concursantes como Jorge Losa o la Barby, quien según Niurka, ha usado apuntador para recibir indicaciones.

Niurka no ha regresado al foto de "La casa de los famosos" tras la ocasión en la que cuestionó en vivo justamente a la producción del programa.

Y luego dicen que no hay pruebas



Atrás de la 29 ya no había nada, y salía ella corriendo solo a la esquina pero como no salía que la avienta y fue ahí donde Nicola la toma. Literal ella la iba a tomar pero se apendejo #LaCasaDeLosFamososMx



pic.twitter.com/CYiTHgv57W — marlen (@karevftderek) August 1, 2023