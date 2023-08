Habitantes de "La Casa de los famosos" reciben regaño tras polémica con Nicola, pero los usuarios exigen sanciones

Esta última semana, "La casa de los famosos" ha dado mucho de qué hablar por las pesadas bromas en las que varios de los habitantes estuvieron involucrados y que los televidentes y fans del programa condenaron como agresiones y bullying.

Una de ellas, y la que más controversia causó, fue la que varios integrantes del "Team Infierno" hicieron a Nicola Porcella, pues lo despojaron de su ropa y lo sometieron en el piso mientras se burlaban de él. La situación resultó, para muchos, tan desagradable que los usuarios de redes sociales exigieron la intervención de la producción, y aunque se habían mantenido en silencio, todo cambió durante la gala de eliminación de este domingo.

Antes de que se diera a conocer el nombre del octavo eliminado, "La Jefa" reunió a los participantes en la sala para hacerles un llamado de atención y recordarles que sus actos son monitoreados y vistos en tiempo real por millones de personas.





Los habitantes recibieron un llamado de atención minutos antes de la gala de este pasado domingo. Foto: TikTok





Sin dirigirse a nadie en específico, la voz fue muy clara al asegurar que muchos de sus fans pueden identificarse con sus palabras y sobre todo con sus acciones, así que los exhortó a tomar responsabilidad de los mismos: "Quiero recordarles que están siendo vistos las 24 horas por un público que posiblemente, en más de una ocasión, se identifique con ustedes. Por esta razón, cada una de sus palabras y actos reúnen un mensaje que se ve y sirve de ejemplo para mucha gente", dijo.





La jefa ya les hizo un llamado de atención a los famosos por las bromas que se han estado haciendo



Además, les pidió reflexionar sobre las "bromas" que suelen hacerse entre ellos y sobre todo a tratarse con respeto: "Como jefa y anfitriona les pido que se traten con respeto y les invito a reflexionar sobre la intensidad de las bromas, juegos y actitudes que tienen entre ustedes. Diviértanse, pero siempre en un ambiente de respeto", finalizó.

Usuarios reaccionan ante el regaño de "La Jefa"

Tomando en cuenta que una de las reglas principales del concurso es que las agresiones están completamente prohibidas, muchos usuarios expresaron su descontento pues aseguran que la producción fue demasiado tibia y tomó las acciones correctas para frenar el acoso que los famosos están ejerciendo.

Incluso, pidieron que se deje de priorizar el rating y que se apliquen verdaderas sanciones, pues de continuar como hasta ahora, pronto habrá un acto que lamentar:

"¿Eso fue todo?, les importa más el rating que la integridad de las personas. Qué pena de Televisa que se preste a esto", "No pues qué fuerte llamada de atención, súper tibios", "Ese llamado de atención y nada es lo mismo. Entiendo que necesitan rating pero lo que pasó no fue gracioso, no fue entretenido, ni divertido", "No queremos un llamado de atención, queremos sanciones", "Y no pasó nada. ¡Qué poca vergüenza!", "O sea,nada de sanciones… qué poca madre", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe destacar que hasta ahora ninguno de los participantes se ha quejado o ha alzado la voz por ninguno de los hechos que han salido en televisión, incluso la agencia del peruano aseguró que será el propio actor quien decidirá si tomará o no cartas en el asunto y pidió a los fans no pronunciarse en su nombre.









