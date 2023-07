Tunden a Mar de Regil por vender dibujos "mal hechos" en miles de pesos

Pese a su corta edad, Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, ya incursionó como emprendedora en el mundo del arte, al abrir una cuenta de Instagram donde comercializa algunas de las obras que crea, basadas en personajes animados muy famosos de la cultura pop, sin embargo, parece que el negocio no comenzó con el pie derecho para la joven, pues su nombre ya se viralizó, luego de de que una larga fila de inconformes expusiera que de Regil trata de vender sus dibujos en miles de pesos, considerando que su trabajo no lo vale, pues consideran que parecen ser realizados por una persona que apenas se introduce en el mundo del dibujo.

Así como ocurre con su madre, Mar se ha convertido en el blanco de las críticas con frecuencia, más recientemente, debido a un rumor que corrió en Twitter acerca de que, durante su estancia en la isla de Holbox, en Quintana Roo, habría protagonizado supuestamente una violenta discusión que, se dijo, llegó a los golpes junto a una joven rusa que perdió la paciencia luego de que de Regil tuviera un trato grosero con ella, sin embargo, la joven ni Bárbara desmintieron ni aclararon dichas especulaciones de lo que, presumiblemente, había sucedido en el viaje, uno de los primeros que realizó sin la compañía de su mamá.

Y aunque Mar, de 19 años, ha mostrado que quiere comenzar a generar sus propias ganancias, además de las que podría estar generando en redes sociales, por el gran número de seguidores con los que cuenta y las marcas que patrocina en algunas de sus publicaciones, parece que en redes sociales no han tomado a bien que la joven quiera vender las obras que realiza al lienzo, debido a que, varias y varios fans que se interesaron en conocer el precio de sus dibujos, en búsqueda de tener una obra que haya materializó, se quedaron con la boca abierta al conocer el dinero que pide por algunos de sus trabajos, pues indican que pide desde 3 mil a 40 mil, dependiendo del cuadro.

Algunos usuarios han escrito:

"¿Neta es broma? 3 mil 700 pesos por los cuadros cul*r*s de Mar de Regil?"

"La galería de Mar de Regil se parece al ´Facebook de Pasteles Feos´ pero en versión pinturas".

"No sé si me da más coraje o risa la burbuja en la que vive Mar de Regil, que en cinco mil pesos dice".

"¿Quién fuera Mar de Regil para pintar de la v*rg* y atreverse a pagar por ello".

"Wey, yo estoy estudiando una licenciatura en artes visuales y no me atrevo a vender mis pinturas en más de 500 pesos, que aparte son originales, no imágenes de Pinterest ... lo de Mar de Regil es una mentada de madre, de verdad".

"¿Alguien sabe quién carajos asesoró a Mar de Regil y le dijo que sus pinturas valen eso? Se la mam* con los precios y ni originales son".

Y aunque Mar no se ha pronunciado al respecto, en su última publicación de su Instagram personal, los comentarios donde se hace mofa de su forma de dibujar se destacan por encima de los comentarios positivos que recibe, mientras que en la cuenta que dirige a vender sus obras no tiene comentarios relacionados a su trabajo, pese a que tiene activa la opción de comentar.



