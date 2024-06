Kilos mortales inspira a mexicanos

La obesidad genera más muertes anuales que cualquier otra enfermedad en México, debido a la falta de atención que provocan los padecimientos asociados, pero todo ello es prevenible.

Inspirado en ello, el doctor Buenaventura Leal y el equipo de expertos del programa Kilos mortales: México buscaron inspirar a los televidentes para que cuiden su salud y no crean que todo está perdido.

“En cada capítulo se demuestran muy bien los problemas que tienen los pacientes: emocionalmente, en lo laboral, en su vida personal, en su salud física y mental. Se puede demostrar que puede existir una transformación por medio de dedicación, compromiso y acompañamiento de familia, profesionales de la salud y apoyo psicológico”, señaló en entrevista.

El show, que se puede ver en la plataforma Max y Discovery Home & Health los lunes a las 22:20 horas, lleva 12 años en EU, pero esta es la primera vez que se conocen historias de transformaciones con pacientes en México.

La idea fue destacar desde el principio que las seis personas elegidas estaban dispuestas a inspirar a otras que, como ellas, buscan ayuda.

“Todo participante entra en un protocolo de estudios de laboratorio, rayos X, ultrasonidos de abdomen, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, además de valoraciones por especialistas, una psicóloga, nutrióloga, un cardiólogo y un neumólogo”, detalló el médico.

Luego, ahondó Leal, se hace una valoración multidisciplinaria y se decide si el paciente en ese momento está en condiciones de poder llevar todo el plan, pues hay algunos que tienen enfermedades metabólicas o crónicas, que junto con la obesidad agravan todo.

“Se utilizaron diferentes técnicas: la de bypass gástrico y la manga gástrica”, dice el médico, quien funge como director general del Centro de Obesidad y Diabetes en el Hospital San José TecSalud de Monterrey.

Todos los pacientes son sometidos a medidas dietéticas que ayudan a su metabolismo y a la disminución del tamaño de su hígado.

Cecilia Abrahams, directora de Contenido No Guiado en Warner Bros. Discovery, Latam y US Hispanic comentó: “Se busca que el programa sirva de inspiración, no solamente para los que llegan a ese tipo de patologías, sino en general, para mejorar nuestra vida”.