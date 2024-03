Día Mundial contra la Obesidad: Por qué el sobrepeso aumentó durante la pandemia; bariatra explica

Este lunes 04 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad.

En México, 43 por ciento de los niños y adolescentes de entre 12 y 19 años viven con obesidad y sobrepeso, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ESANUT).

El país se encuentra entre los cinco primeros lugares en el mundo en obesidad, lo que contribuye a la discapacidad y muerte prematura en la población.

Las enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como afecciones cardíacas, diabetes tipo dos, e incluso cáncer, reducirán la esperanza de vida en México en más de 4 años durante los próximos 30.

Aunque se cree que las personas que padecen sobrepeso u obesidad es debido a una mala alimentación y a la falta de ejercicio; en entrevista con EL UNIVERSAL, el cirujano bariatra, Jerónimo Monterrubio explicó que no solamente es debido a eso, sino que también influyen otros factores, como los genéticos.

Sobrepeso y obesidad. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

“No solamente se trata de que el paciente come mal o no hace ejercicio y por eso sube de peso. Tenemos factores genéticos, tenemos factores del entorno nutricional, podemos tener factores emocionales, y también tenemos que entender que cada paciente se comporta distinto dependiendo de la edad en la que se encuentre. Por lo tanto, qué es lo que hemos observado en los últimos años, pues tenemos situaciones un poco más sedentarias como nuestros ambientes laborales”, mencionó.

Asimismo, expresó que con la llegada del COVID-19 ,los índices de obesidad mundial aumentaron debido al sedentarismo y a la falta de práctica de ejercicio físico.

“Definitivamente después de la pandemia vino como una nueva tendencia el aumento de peso en general en toda la población, ya que estuvimos en confinamiento, estuvimos mucho tiempo haciendo home office, y esto hizo que tanto el ejercicio como la movilidad de los pacientes fuera un factor por el cual hemos ido observando que se aumentó el tema del sobrepeso”, agregó.

El sobrepeso y la obesidad no solo se trata de un problema estético, sino de una enfermedad grave que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cerebrales y digestivas, por lo que se debe considerar buscar ayuda de un profesional para tratarse.

¿Qué tratamientos existen para combatir la obesidad y el sobrepeso?

De acuerdo con el especialista en obesidad, en la actualidad existen varias alternativas seguras e innovadoras que ayudan a las personas a bajar de peso de forma saludable, como los siguientes:

Cirugía bariátrica

Balón Allurion

Tratamiento farmacológico

Régimen nutricional

Obesidad y sobrepeso. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Sin embargo, no todos suelen ser candidatos para los ya mencionados, pues esto dependerá de lo que se esté buscando y de su índice de masa corporal.

"Siempre se debe buscar un tratamiento que acerque lo más posible al paciente al peso deseado y a las enfermedades metabólicas que llegue a tener. Para saber si una persona es candidata para una cirugía bariátrica, uno de los factores principales que tomamos en cuenta es el índice de masa corporal, este lo puedes calcular dividiendo tu peso en kilogramos y tu estatura. A partir de 27 de índice de masa corporal podrías ser candidato al balón gástrico allurion, apartir de 30 - 35 de imc se analiza el caso de cada paciente dependiendo de las enfermedades metabólicas que padezca, ya que pudiera ser candidato a una manga o a un by pass gástrico", recalcó el también director del Centro de Tratamiento de la Obesidad "Montmed".

¿Cuáles son los beneficios que tienen estos procedimientos quirúrgicos?

La mayoría de las personas que tienen sobrepeso u obesidad son producto de una enfermedad metabólica, que no solamente desarrollan por no comer bien o hacer ejercicio, por lo que el Dr. Jerónimo invita a la población a entender que existe un componente genético y metabólico que les facilita el subir de peso, por lo que “no deberían ser juzgados por padecerlo y por resolver o mejorar su condición de salud a través de un procedimiento quirúrgico”, ya que gracias a estos no solo ayudan a bajar de peso sino logran a resolver o mejorar las enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el síndrome de ovario poliquístico, y en ocasiones mejoran el entorno de los pacientes, y ayudan a que las mujeres logren un embarazo de una forma más sencilla.

Bajar de peso. Imagen: Pixabay

