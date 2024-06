Cassandra “padecerá” a Omar Chaparro

¿Se imagina tener de jefe y exnovio a Omar Chaparro? Cassandra Ciangherotti “padeció” eso durante dos meses en España.

La actriz es, junto al comediante, coprotagonista de la comedia fílmica Cuerpo escombro, título que hace alusión a la expresión ibérica para referirse a las personas con un cuerpo lánguido y sin fuerza.

En la historia filmada a principios de este año en Bilbao, se toca el tema de la discapacidad, en la que el personaje central (Dani Rovira), un hombre sin trabajo, se hace pasar por una persona con parálisis cerebral para obtener empleo.

“Mi papel es el de una mexicana que se dedica a buscar prótesis y ayuda a la gente; un día conozco a este chico con discapacidad, lo contrato, y comienza todo”, cuenta Cassandra.

“Omar la hace de mi jefe, pero también es un ex, así que pasan cosas divertidas. En la vida real, podía yo estar dormitando en el set y él llegaba a hacerme bromas, la pasábamos bien”, añade.

Cuerpo escombro es dirigida por Curro Velázquez que, aunque comedia, toma con seriedad el tema de la discapacidad.

El largometraje cuenta con el aval del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que busca promover la inclusión de las personas con limitación física.

Varios no actores, con alguna discapacidad, aparecerán en el filme, siendo el caso de El Langui, un rapero español que tiene parálisis cerebral, quien interpreta al hermano de Cassandra.

“Me revolucionó varias cosas, cuando yo le decía hagamos tal o cual cosa, él respondía: ‘amiga, diviértete, no la tomes tan en serio’”, relata la actriz.

“España es un país en el que vas por la calle y te das cuenta que existen los discapacitados porque tienen elevadores para bajar al Metro, rampas, baños y en México de repente se piensa que sólo es el primo de alguien y no, sino que hay varios, pero no los ves en la calle porque no tienen autonomía y eso es precario y triste”, considera.

Cassandra, por otra parte, es coproductora y actriz en la serie La liberación, en la que comparte créditos en ambos rubros con Ilse Salas y Johanna Murillo, bajo la dirección de Alejandra Márquez.

“Es un cuestionamiento al movimiento feminista, con todas sus contradicciones como las que hay en todo movimiento. Mi personaje es el de una actriz de telenovela famosa, con el mundo muy exitoso, pero con una historia tremenda”, destaca.