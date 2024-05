Reviven video de Cristian Castro cantando frente a José José: "cantas precioso", le dijo "el Príncipe"

Las polémicas que rodean a Cristian Castro son muchas, hay quienes lo aplauden y aquellos que lo reprueban pero, de lo que no cabe duda, es que cuenta con un indiscutible talento que lo llevó a ser seleccionado para homenajear a José José con un dos álbumes con los que revivió los mayores éxitos del "Príncipe de la canción" y, ahora, reviven un video de cómo fue la convivencia entre los dos en esa época.

El cantante de boleros ha sido homenajeado en múltiples ocasiones, sin embargo, el tributo realizado por Castro es el más reconocido y mejor recibido por la crítica musical.

Lee también: Ingrid Wagner, ex de Cristian Castro, reacciona ante la reconciliación del cantante con Mariela Sánchez

Lo que comenzó como una interpretación, de una sola canción, para el tributo a José José en el que participaron varios cantantes en 2008, se convirtió en la oportunidad con la que Cristian soñó toda la vida.

Su actuación fue tan destacada que, en 2010, lanzó "Viva el príncipe", una producción de Universal Music, en la que Castro esperaba llevar la música del baritono a las nuevas generaciones.

En esa época, Castro recordó que se crió en el mismo barrio en que don José, su entonces esposa Anel y sus hijos; Marysol y José Joel vivían, por lo que convivió con el cantante desde muy corta edad; fue a fiestas en su casa y hasta fue a la misma universidad que su progenie.

Y aunque el cantante llegó a confiar que no quedó satisfecho con el resultado del álbum, debido a que no le permitieron más que interpretar las canciones más exitosas de José José, cuando el deseaba grabar algunas canciones no tan conocidas, reconoció que fue un gran disco por lo que representaba el homenaje.

De hecho, fue calificado como el tercer disco más vendido del 2011, al lograr la venta de más de 300 mil copias, también fue nomiado como "Mejor +album vocal masculino pop" en los Grammy Latino.

Lee también: Yuri reacciona a la reconciliación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez: "no tienes llenadera"

Y está mañana se viralizó un video donde Cristian se encuentra con José José, conviviendo en lo que pareciera ser una mañana, dentro de una cocina: el cantante de "Azul" sostiene un plátano que comienza a pelar y degustar, mientras se toma un momento para elogiar la capacidad vocal de don José, asegurando que interpretar sus canciones no es cosa sencilla.

"Les voy a contar una intimidad tremen", -dice- "´El Príncipe´ no tiene dos pulmones, tiene cuatro, toda la gente tenemos dos, la gente normal, pero aquí don José nació con cuatro, para cantar canciones como ´Buenos días, amor´ en vivo se necesita tanto tanto aire como no se imagina".

Castro se puso a cantar, como sólo él sabe, causando las sonrisas de José José y su esposa, Sara Salazar, reviviendo la dificultad que enfrentó cuando cantó la canción por primera vez.

En este didáctico video, Cristian Castro nos cuenta las virtudes y capacidades de los cuatro pulmones de José José, usando mientras tanto los cuatro propios, todo mientras come banana.



Enjoy. pic.twitter.com/6nWcygN1XX — América Pacheco ☄️ (@amerikapa) May 15, 2024

También detalló un poco de la técnica que se necesita para interpretar de la mejor manera el tema:

"Es un manejo de aire, mientras estás bailando y te tienes que seguir con la (frase) que viene, ni siquiera hay un tiempo bueno para jalarle (a la respiración) otra vez , entonces le jalas de donde puedes, one, two, three... y la gente (del público) me veía con cara de: ´-Bueno, chico... no te está alcanzando muy bien el aire´, y yo decía: ´No, estas canciones sólo las canta José José´".

Don José, con modestidad, aseguró que su habilidad para respirar era herencia de su padre que, por la ópera, desarrolló un tórax de gran tamaño y, además, alabó el talento de Cristian.

"Tú cantas precioso y, aparte, tienes mucho aire, (lo mío) es natural, mi papá tenía un tóraxote, es mañana que me enseñaron a mí para usarlo", dijo "el Príncipe".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc