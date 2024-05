Actriz de "El señor de los cielos" expone que recibió mensaje privado del Canelo Álvarez: ¿Hubo coqueteo?

A pesar de los esfuerzos de Saúl “Canelo” Álvarez por mantener en bajo perfil su vida matrimonial con la influencer Fernanda Gómez, oriunda de Jalisco, recientemente surgió una ola de especulaciones sobre un posible intento de infidelidad, luego de que la actriz peruana Verónica Montes, reconocida como “La Condesa” en "El Señor de los Cielos", revelara haber recibido un mensaje privado por parte del boxeador mexicano.

Las imágenes de la comunicación en línea salieron a la luz a través del programa “Chisme no like”, donde se mostraba el escrito junto con el número de seguidores del deportista, lo que parecía verificar la autenticidad de la cuenta de Instagram de este. Aunque el contenido del mensaje era tan solo un “Hola”, esto levantó sospechas entre los presentadores del programa de espectáculos, considerando la apretada agenda diaria del deportista y su compromiso familiar, que dedicara tiempo a tratar de comunicarse con la también exconcursante de “La Casa de los Famosos” (Estados Unidos).

Verónica Montes. Foto: Archivo

¿Hubo coqueteo entre Canelo Álvarez y Verónica Montes?

En relación con la acción de “Canelo” Álvarez, Verónica Montes, al ser cuestionada, primero aclaró que en el medio artístico o en entornos similares es común recibir mensajes de cualquier persona. Sin embargo, también enfatizó que responder a ellos o no es una decisión personal.

“Sobre todo yo, jamás voy a responder a un hombre casado”, dejó en claro.

Además, compartió que no es la primera ves que una personalidad importante le escribe y también recibe textos de fanáticos de manera constante:"No estoy buscando a nadie en redes sociales”.

Explicó que su decisión de no reaccionar a mensajes de personas casadas, incluyendo al deportista, se fundamenta en sus principios, ya que interferir en un matrimonio va en contra de sus valores. “No me gustaría que me lo hagan cuando me case. Jamás lo haría”, afirmó.

Montes, quien no negó haber recibido el mensaje de Álvarez, manifestó que su vida amorosa transcurre con tranquilidad y que está esperando a la persona indicada, mientras se enfoca en sus proyectos artísticos, incursionando en Hollywood.

Hasta el momento, ni Álvarez ni su esposa, quienes llevan 3 años casados, han reaccionado ante la controversia.

Fernanda Gómez y Canelo Álvarez. Foto: Instagram @fernandagmtz

Lanzan críticas contra "Canelo" Álvarez

En las redes sociales, algunos usuarios en línea criticaron a Álvarez, mientras que otros consideraron exagerado pensar que Saúl realmente tenía otras intenciones con la actriz por mandarle un "Hola".

Comentarios como “Qué le pasa al Canelo, su esposa es mucho más hermosa”, “Uf, parece que el Canelo y mi marido tienen algo en común ahora que están viejos”, “Lo que hacen los millones... hombres al fin...” y “¿Así que ahora un simple ‘Hola’ significa ‘Me quiero casar contigo’? Jajajaja”, reflejan la diversidad de opiniones sobre el tema en las redes sociales.