Emily Estefan, la hija de Gloria y Emilio Estefan rogó para que no se llevaran detenida a su novia Gemeny Hernández después de que tuvieran una discusión y una pelea física en la que Hernández le quitó a Emily su celular y la golpeara con él.

La hija de los Estefan llamó al 911 para pedir ayuda, por lo que su pareja desde hace cinco años fue arrestada; según reporta "People", Hernández, de 31 años, fue liberada tras pagar una multa, y a partir de ahora, tendrá que presentarse ante la jueza en la fecha que le sea indicada, hasta esperar si el caso continúa o se cierra definitivamente.

Emily y Gemeny, de 30 años, son amantes de la música, terreno en el que han incursionado de manera profesional, llevan una relación de cinco años, la cual presumen en redes sociales y tiene la aprobación de los Estefan, quienes consideran a Gemeny como parte de la familia.

Emily Estefan ruega por su novia

Según informó Telemundo 51, en la vista por Zoom con Emily Estefan como testigo antes de la liberación de su pareja, la hija de Emilio y Gloria Estefan aseguró no haber sido su intención que Gemeny fuera detenida.

Sin embargo, lo ocurrido es el procedimiento a seguir cuando se reciben llamadas donde se denuncia por violencia doméstica. La hija de los Estefan dejó claro que su intención no era la detención de su novia, y que incluso suplicó para que esto no ocurriera.

"Yo no quería que se la llevaran arrestada, supliqué al detective y a los oficiales que no se la llevaran", afirmó la cantante.

Emily Estefan testificó en un caso de violencia doméstica. Su pareja quedó en libertad. “No tengo miedo, no quiero ninguna orden contra ella”, dijo.

A lo que la jueza replicó:

"Cuando llaman por un caso de violencia doméstica, hay que arrestar a alguien"; Emily comprendió que ese era el proceso, pero insistió en que ella no tenía ningún temor.

"Yo entiendo absolutamente y sé que están haciendo su trabajo, pero yo no tengo miedo, no quiero ninguna orden en su contra y pido que sea liberada para que vuelve a casa", expresó.

Hasta el momento ni Emily ni Gemeny se han expresado al respecto a través de redes, donde mantienen comunicación con sus seguidores.

