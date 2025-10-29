Emily Estefan, la hija de Gloria y Emilio Estefan habría sido agredida física y verbalmente por su novia Gemeny Hernández, quien de acuerdo a lo que reporta TMZ, fue arrestada por robo con violencia agravado y agresión menor.

Emily Estefan sería la presunta víctima, aunque la policía no ha revelado su nombre por el momento; Emily y Gemeny son pareja desde hace ocho años; la declaración jurada de arresto identifica a Emily como la presunta víctima.

La policía —citando una declaración jurada de la presunta víctima— afirma que Gemeny golpeó a la víctima en la cabeza con un teléfono durante una discusión.

Según las autoridades, ambas forcejearon para quedarse con el teléfono, el cual, aparentemente pertenece a la presunta víctima; ambas terminaron peleando en el suelo por él.

La publicación afirma que la presunta víctima sufrió un golpe en el ojo, lo que le ocasionó un hematoma, además de rasguños en el cuello; el reporte indica que la hija de la cantante cubana, un referente en la industria de la música, recuperó su teléfono y llamó al 911, después los agentes llegaron y arrestaron a Gemeny Hernández.

La cantante, compositora, productora y empresaria cubana Gloria Estefan, su marido Emilio Estefan, su hija Emily Estefany su pareja, Gemeny Hernández posan a su llegada al acto en el que Gloria recibe el premio Vanity Fair Personaje del año 2025 en Madrid. FOTO: EFE/Juanjo Martín.

¿Quién es Emily Estefan?

Emily es la hija mayor de Gloria y Emilio Estefan, la joven se graduó del prestigioso Berklee College of Music en Boston, especializándose en arreglos, composición, producción y filosofía musical.

Es cantante y ha producido y dirigido su álbum debut llamado "Take Whatever You Want", ha trabajado en la industria musical con su sello Alien Shrimp Records y también ha participado en actividades frente a cámaras, como en el remake de "Father of the Bride".

Ella y Gemeny iniciaron su romance en 2016 y éste se hizo público en 2017, año en que asistieron juntas al homenaje que recibía Gloria Estefan en el Kennedy Center.

Ambas presentaron el podcast "In Our Own World", aunque no han publicado ningún episodio desde abril. En redes sociales presumen fotos y momentos juntas, Gemeny es músico y fashion stylist, es cercana a la familia Estefan, quienes ya la consideran como parte de su familia.

