Superheroínas, mandalorians y un grogu, y “niños raros” coincidieron en una sola galaxia: la Comic Con Experience, donde hubo espacio para todos.

En la última jornada de la CCXP, celebrada ayer, los fans lo mismo sacaron capas que espadas y hasta anteojos para sumarse al universo que esta vez no era muy muy lejano.

El fandom tenía a una Supergirl que sintió más cerca que nunca y se lo hizo notar a Milly Alcock.

“Milly, hermana, ya eres mexicana” y “Craig, hermano, ya eres mexicano” se escuchaba entre gritos del público mexicano que tenía enfrente a la estrella del filme y al director Craig Gillespie.

Con música de DJ, una playera de la Selección Mexicana como regalo simbólico y un público completamente entregado, proyectaron el primer avance en la CDMX antes del estreno de la película de DC el 26 de junio.

“Fue emocionante pero también intimidante porque estamos creando un mundo completo. Hay cerca de nueve planetas, alrededor de 60 tipos de alienígenas distintos que vemos en pantalla”, explicó Craig Gillespie.

El filme adapta elementos de Woman of tomorrow, una historia que redefine a Kara Zor-El desde la pérdida, el duelo y la resistencia emocional.

El director Jon Favreau y Pedro Pascal dieron detalles de The mandalorian & grogu. Foto: CCXP

La fuerza los acompaña

Apenas unas horas antes había aterrizado la nave del Mandaloriano y Grogu en un panel lleno de nostalgia.

En las pantallas mostraron un recorrido por escenas icónicas de Star Wars, para que luego, al ritmo de la marcha imperial, llegara un ejército de Stormtroopers que dio paso al director Jon Favreau, al actor chileno Pedro Pascal y a Grogu al escenario.

“Vi las películas de Star Wars. Compartir esto, ser parte de las películas que vi cuando chico, que realmente inventaron todos mis sueños, compartirlo con ustedes, que lo vean en una pantalla grande, y que sea parte de eso es un sueño”, dijo entre lágrimas.

La nueva entrega de Star Wars llegará el 21 de mayo.

Desde otro universo llegó el elenco de Stuart fails to save the universe, el spin-off de The big bang theory.

Los héroes de esta historia no nacieron para salvar nada y, al igual que sus personajes, dijeron sentirse los “niños raros”.

“Cuando eres un niño raro eso simplemente sale de forma natural. Luego lo perfeccionas”, dijo divertida Lauren Lapkus, una de las actrices, desde el panel.

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