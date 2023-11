Hell & Heaven no se salva de roba celulares

El festival Hell & Heaven, que se realizó este fin de semana en el Foro Pegaso, tuvo momentos de diversión y de amargura para los asistentes, pues a algunos les robaron sus teléfonos, mientras que otros cacharon a los delincuentes en la movida. Una joven contó a EL UNIVERSAL que sintió cuando una mujer le metía la mano en los bolsillos para sacar el aparato, pero con un manotazo la dejó en paz.

El cineasta Eli Roth no olvida a sus amigos y para muestra su reciente visita a México para hablar del filme de terror Viernes negro ("Thanksgiving"). El actor de "Don’t look up" se reunió en una amena cena, que él mismo pagó, con viejos conocidos que hace más de una década lo entrevistaron y/o impulsaron en sus inicios, antes de que trabajara con Tarantino. Entre los presentes estuvo el actual jefe de prensa de Sony Pictures y que en aquellos años laboraba para la revista Rolling Stone.

Gloria Trevi planea ayudar a Acapulco

La pesadilla que vive actualmente el puerto de Acapulco, tras el paso del Huracán “Otis” es una situación que ha conmocionado a muchas personas, incluida la cantante Gloria Trevi quien expresó que hará lo posible para echarle la mano a los damnificados de esta región. “En cuanto sepamos de qué manera podemos ayudar a todas esas personas, lo vamos a hacer a nuestra medida, yo (lo haré) por medio de mis redes, de mi gente, de mis posibilidades”, señaló recientemente la cantante.

La cantante quiere solidarizarse con los habitantes de Acapulco. Foto: Instagram @gloriatrevi

