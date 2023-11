Buscan latino, no urbano, para París 2024

El Comité Olímpico Internacional solicitó a las compañías de discos propuestas de artistas, uno mexicano y uno puertorriqueño, para cantar el tema oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024. Nos enteramos que las disqueras enviaron más de 70 propuestas, el problema es que casi todos eran intérpretes de música urbana que los organizadores han rechazado, pues piden que se trate de canciones con letras cuidadas, nada explícitas ni bailes sugestivos; explican que no quieren polémicas.

Mudvayne cancela por Guns N’ Roses

Mientras unas bandas cancelaron su participación en el Festival Hell and Heaven, este fin de semana, argumentando falta de pago, otras lo hicieron para no encontrarse con Guns N’ Roses. Esta es Mudvayne, cuyos integrantes, nos cuentan, no pueden ver ni en pintura a los intérpretes de “Welcome to the jungle”. Resulta que, al darse cuenta de que coincidían en día y hora en el festival, pidieron a los organizadores modificar sus horarios, pero al no tener la respuesta que esperaban, prefirieron no actuar.

Foto: Instagram

Desconcierta Fernández del Paso.

Muchos se cuestionaron qué le sucedía a Felipe Fernández del Paso en Coco, un festival para recordar, que se celebró este sábado en la Plaza de Toros. El nominado al Oscar por la película Frida tuvo a cargo la dirección de este evento musical e intervino durante las presentaciones de los artistas, mandando saludos. Asistentes al festival se expresaron desconcertados y cuestionaron si algo le pasaba por el tono al hablar o simplemente es que el diseñador de producción estaba muy nervioso.

Foto: Disney