Más Información

Benjamín Barajas Sánchez celebra 60 años entre la poesía y el ensayo

Benjamín Barajas Sánchez celebra 60 años entre la poesía y el ensayo

Explorarán en coloquio la historia de mujeres viajeras, exiliadas y migrantes

Explorarán en coloquio la historia de mujeres viajeras, exiliadas y migrantes

Vaso Roto Ediciones va a la conquista del lector bilingüe en EU

Vaso Roto Ediciones va a la conquista del lector bilingüe en EU

Tenochtitlan, un pasado que resurge día a día en imágenes

Tenochtitlan, un pasado que resurge día a día en imágenes

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

El conjuro 4: Los últimos ritos” ya llegó a y los fans de todo México ya pueden disfrutarla desde la comodidad de sus casas o incluso en camino al trabajo. La esperada entrega marca el cierre de una de las franquicias más exitosas del cine de terror actualmente.

El Black Friday en Estados Unidos trajo varias ofertas a México, entre ellas un importante descuento en las suscripciones al servicio de streaming de HBO, que actualmente estrena películas y series ideales para maratonear durante horas.

Lee también

¿De qué trata “El conjuro 4: Los últimos ritos”?

La última cinta de la saga de “El Conjuro” sigue nuevamente a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes viajan a una casa en Pensilvania que está siendo acosada por entidades sobrenaturales.

Una vez más, los Warren se adentran en un caso que pondrá a prueba su capacidad para comunicarse con espíritus, descifrar señales ocultas y enfrentar objetos malditos que aterroriza a la familia Smurl.

Dónde ver: HBO Max

La aclamada saga cinematográfica de "El Conjuro" llega a su fin. Foto: YouTube Warner Bros. Pictures Latinoamérica
La aclamada saga cinematográfica de "El Conjuro" llega a su fin. Foto: YouTube Warner Bros. Pictures Latinoamérica

¿Qué costo tiene HBO Max con descuento?

Actualmente los planes mensuales de suscripción de HBO Max están al 70% de descuento, con precios desde los 44 pesos.

  • Básico con anuncios: 44 pesos por 6 meses
  • Estándar: 69 pesos por 6 meses
  • Platino: 89 pesos por 6 meses

La oferta estará disponible desde hoy y hasta el 1 de diciembre de 2025, y aplica tanto para nuevos como para antiguos suscriptores. Es una excelente oportunidad para disfrutar estrenos como “One to One: John & Yoko”, “Mi Ayrton, por Adriane Galisteu”, “Haz que regrese”, “El mejor espectáculo navideño de todos los tiempos”, "" entre otros.

Descuentos en HBO Max México. Foto: Captura de pantalla página HBO Max.
Descuentos en HBO Max México. Foto: Captura de pantalla página HBO Max.

Los planes de incluyen distintos beneficios. El Básico con anuncios ofrece acceso en dos dispositivos simultáneos y resolución Full HD. El Estándar permite ver contenido en dos dispositivos, resolución Full HD y hasta 30 descargas para disfrutar offline. El plan Platino permite cuatro dispositivos simultáneos, resolución 4K Ultra HD, Audio Dolby Atmos y hasta 100 descargas.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos corre a su hijo Harry tras escuchar decirle “madrastra malvada” a Camila Parker. Foto: (Photo by Andrew Matthews / POOL / AFP) / (AP Photo/Kin Cheung, Pool) / (Eduardo Lima/The Canadian Press via AP)

Rey Carlos corre a su hijo Harry tras escuchar decirle “madrastra malvada” a Camila Parker

Critican a Eugenio Derbez por asistir a los Emmy tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn ¿Qué dijo? Foto: AFP / The Grosby Group

Critican a Eugenio Derbez por asistir a los Emmy tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn: ¿Qué dijo?

Tras caso Fátima Bosch, Raúl Rocha explota y llama “psicópata” a Harfouch; amenaza con dejar Miss Universo. Foto: Omar Harfouch - IG / EFE

Tras caso Fátima Bosch, Raúl Rocha explota y llama “psicópata” a Harfouch; amenaza con dejar Miss Universo

“No me voy a arrodillar”: El poderoso mensaje con el que Fátima Bosch apaga el hate tras su coronación. Foto: AFP/ Captura de pantalla

“No me voy a arrodillar”: El poderoso mensaje con el que Fátima Bosch apaga el hate tras su coronación en Miss Universo

Jennifer Lopez deslumbra con monokini ‘joya’ en boda indú; le pagaron 2 millones por cantar. Foto: AFP

Jennifer Lopez deslumbra con monokini ‘joya’ en boda indú; le pagaron 2 millones por cantar

[Publicidad]