“El conjuro 4: Los últimos ritos” ya llegó a HBO Max y los fans de todo México ya pueden disfrutarla desde la comodidad de sus casas o incluso en camino al trabajo. La esperada entrega marca el cierre de una de las franquicias más exitosas del cine de terror actualmente.

El Black Friday en Estados Unidos trajo varias ofertas a México, entre ellas un importante descuento en las suscripciones al servicio de streaming de HBO, que actualmente estrena películas y series ideales para maratonear durante horas.

Lee también Warner Bros Discovery dividirá sus negocios de televisión y streaming en dos unidades; busca maximizar rentabilidad

¿De qué trata “El conjuro 4: Los últimos ritos”?

La última cinta de la saga de “El Conjuro” sigue nuevamente a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes viajan a una casa en Pensilvania que está siendo acosada por entidades sobrenaturales.

Una vez más, los Warren se adentran en un caso que pondrá a prueba su capacidad para comunicarse con espíritus, descifrar señales ocultas y enfrentar objetos malditos que aterroriza a la familia Smurl.

Dónde ver: HBO Max

La aclamada saga cinematográfica de "El Conjuro" llega a su fin. Foto: YouTube Warner Bros. Pictures Latinoamérica

¿Qué costo tiene HBO Max con descuento?

Actualmente los planes mensuales de suscripción de HBO Max están al 70% de descuento, con precios desde los 44 pesos.

Básico con anuncios: 44 pesos por 6 meses

Estándar: 69 pesos por 6 meses

Platino: 89 pesos por 6 meses

La oferta estará disponible desde hoy y hasta el 1 de diciembre de 2025, y aplica tanto para nuevos como para antiguos suscriptores. Es una excelente oportunidad para disfrutar estrenos como “One to One: John & Yoko”, “Mi Ayrton, por Adriane Galisteu”, “Haz que regrese”, “El mejor espectáculo navideño de todos los tiempos”, "It: Bienvenidos a Derry" entre otros.

Descuentos en HBO Max México. Foto: Captura de pantalla página HBO Max.

Los planes de HBO Max incluyen distintos beneficios. El Básico con anuncios ofrece acceso en dos dispositivos simultáneos y resolución Full HD. El Estándar permite ver contenido en dos dispositivos, resolución Full HD y hasta 30 descargas para disfrutar offline. El plan Platino permite cuatro dispositivos simultáneos, resolución 4K Ultra HD, Audio Dolby Atmos y hasta 100 descargas.

Lee también El latido latino se intensifica en “The last of us”