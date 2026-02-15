Uno de los codirectores del oscarizado documental palestino-israleí "No other land", Hamdan Ballal, sufrió este domingo una agresión conjunta de colonos y soldados israelíes en su casa en Susiya (sur de Cisjordania), según ha denunciado él mismo en un comunicado difundido redes sociales.

"Esta tarde, cerca de un año después de que ganáramos el Oscar, el mismo colono que me atacó poco después de que volviera de Los Ángeles (Shem Tov Lusky) lideró de nuevo un ataque contra mi casa y mi familia", recoge el comunicado, que compartieron en sus redes sociales los codirectores del documental Yuval Abraham y Basel Adra.

"Cuatro miembros de mi familia están arrestados en este momento y otro está en el hospital", continúa.

Ballal asegura que un conocido líder colono de la zona, Shem Tov Lusky, entró al recinto de su vivienda con su ganado este domingo.

"Hace dos semanas logramos obtener una decisión del tribunal israelí de que el área alrededor de mi casa estuviera cerrada a los no residentes, pero los colonos rompen esa orden y aún vienen con sus rebaños casi todos los días", lamenta.

Tras la incursión del colono, el hermano de Ballal llamó a la policía y el Ejército de Israel se presentó en el lugar.

Sin embargo, los soldados entraron a la vivienda familiar y atacaron a los presentes, arrestando además a dos hermanos, un sobrino y un primo de Ballal. "Otro hermano fue gravemente herido y está en el hospital".

El 24 de marzo del año pasado, colonos encabezados por Shem Tov Lusky dieron una paliza a Ballal. Cuando este se encontraba en una ambulancia para recibir tratamiento de sus heridas, soldados israelíes la detuvieron y se lo llevaron arrestado.

"No Other Land" abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en torno al hogar de Basel Adra, el conjunto de aldeas en Masafer Yatta (Cisjordania) que sufrió en ese periodo demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras ante la conversión de la zona en un campo de entrenamiento de Defensa israelí aprobado por Jerusalén.

Casi un año después de la entrega del galardón, Israel continúa llevando a cabo demoliciones en las viviendas de Masafer Yatta y los ataques y agresiones de colonos a la población son prácticamente diarios.

