Más Información

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

En Masafer Yatta, un conjunto de aldeas en el sur de Cisjordania, sus habitantes han resistido por décadas la violencia del ejército israelí.

Este lugar también es hogar de Basel Adra y su familia, un activista y periodista palestino, que -junto a varios cineastas- decidió recoger los testimonios de su pueblo en el documental "No other land".

Dirigido por Adra y Yuval Abraham, periodista israelí, junto a Rachel Szor, el filme combina escenas cotidianas, declaraciones y debates sobre cómo captar de manera fiel los abusos y ataques sufridos, como la demolición de viviendas y las restricciones a la movilidad dentro de su propio territorio.

El documental también evidencia las tensiones que surgieron durante su rodaje. Yuval Abraham sufrió agresiones de vecinos israelíes que consideraron la producción como antisemita, y Odeh Hadalin, activista palestino que colaboró con la filmación, fue asesinado durante un ataque de colonos a Cisjordania.

“No other land” ha sido reconocida internacionalmente: se estrenó en febrero de 2024 en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde recibió el Premio del Público a Mejor película documental y el Premio de cine cdocumental de la Berlinale. Además, obtuvo el Oscar a Mejor documental durante la entrega 97.

Más que un registro de violencia, “No other land” es una muestra de resistencia y convicción: la determinación de los habitantes de Masafer Yatta por mantener su tierra, su cultura y su comunidad frente a la adversidad. El documental permite al espectador conocer de cerca la lucha cotidiana de estas aldeas y reflexionar sobre la guerra.

Dónde ver: Prime Video / Apple Tv / YouTube

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad. Foto: Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad

Tom Cruise y Ana de Armas cancelan boda millonaria: “Se dieron cuenta de que estaban mejor como amigos”. Foto: AP / AFP

Tom Cruise y Ana de Armas cancelan boda millonaria: “Se dieron cuenta de que estaban mejor como amigos”

Cazzu toma acción contra Nodal: su mamá habría viajado a Guadalajara para reunirse con sus exsuegros. Foto: Instagram/AFP

Cazzu toma acción contra Nodal: su mamá habría viajado a Guadalajara para reunirse con sus exsuegros

Salud del rey Carlos III preocupa tras imágenes de deterioro físico: “Está en decadencia”. Foto: AFP

Salud del rey Carlos III preocupa tras imágenes de deterioro físico: “Está en decadencia”

Emily Ratajkowski luce belleza irreal en lencería durante el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Foto: AP

Emily Ratajkowski luce belleza irreal en lencería durante el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025