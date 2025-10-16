Más Información
En Masafer Yatta, un conjunto de aldeas en el sur de Cisjordania, sus habitantes han resistido por décadas la violencia del ejército israelí.
Este lugar también es hogar de Basel Adra y su familia, un activista y periodista palestino, que -junto a varios cineastas- decidió recoger los testimonios de su pueblo en el documental "No other land".
Dirigido por Adra y Yuval Abraham, periodista israelí, junto a Rachel Szor, el filme combina escenas cotidianas, declaraciones y debates sobre cómo captar de manera fiel los abusos y ataques sufridos, como la demolición de viviendas y las restricciones a la movilidad dentro de su propio territorio.
El documental también evidencia las tensiones que surgieron durante su rodaje. Yuval Abraham sufrió agresiones de vecinos israelíes que consideraron la producción como antisemita, y Odeh Hadalin, activista palestino que colaboró con la filmación, fue asesinado durante un ataque de colonos a Cisjordania.
“No other land” ha sido reconocida internacionalmente: se estrenó en febrero de 2024 en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde recibió el Premio del Público a Mejor película documental y el Premio de cine cdocumental de la Berlinale. Además, obtuvo el Oscar a Mejor documental durante la entrega 97.
Más que un registro de violencia, “No other land” es una muestra de resistencia y convicción: la determinación de los habitantes de Masafer Yatta por mantener su tierra, su cultura y su comunidad frente a la adversidad. El documental permite al espectador conocer de cerca la lucha cotidiana de estas aldeas y reflexionar sobre la guerra.
Dónde ver: Prime Video / Apple Tv / YouTube