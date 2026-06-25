“Caigan todos a mi casa, que en menos de una hora juega la Selección, que vengan los primos, los panas, que vengan los que quieran. Ya prendí el carbón, traigo los tres colores, hoy gana México, señores”, dice Grupo Frontera en “Un solo corazón”, la canción con la que alientan a la Selección Nacional en la Copa del Mundo 2026.

Y ese entusiasmo se ha comprobado en lo que se ha vivido en México como sede mundialista, por tercera ocasión en la historia. El humor, la fiesta y la picardía nacional han salido a relucir, cosa que para la agrupación es natural, por la relación tan estrecha que el país tiene con este deporte.

“Estamos demostrando la importancia que tiene nuestro país para el futbol. Pero además, ha sido una gran oportunidad para mostrarle al mundo nuestra cultura, nuestra gente y nuestra pasión”, dicen vía correo.

Los músicos con Memo Ochoa, quien participó junto con todo el equipo en el video del tema oficial. Foto: Instagram

La banda, integrada por Adelaido “Payo” Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Alberto “Beto” Acosta, Carlos Guerrero y Carlos Zamora ve en las celebraciones como las de El Ángel de la Independencia un reflejo del desempeño de la Selección, pero también de nuestra manera de ser.

No por algo han dado la vuelta al mundo imágenes tan enternecedoras como el Pato Merlín, con la camiseta del Tri, o los cientos de extranjeros fascinados con el trato que han recibido en el país.

“Todo se trata de disfrutar la experiencia del Mundial. Queremos ver a México lejos, este es un momento para apoyar y sentirnos orgullosos”.

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Suena bien

La música y el futbol no se entienden la una sin la otra, ya sea con las canciones que la afición ha retomado para sus porras o con los temas oficiales como “Un solo corazón”.

Para Frontera, haber sido elegidos por la Federación Mexicana de Futbol y Amazon Music para interpretar el tema oficial de la Selección, que ya ha alcanzado 1.4 millones de reproducciones sólo en YouTube, es un orgullo, sobre todo por la unión que consideran existe entre estas dos artes.

“Ambos generan emociones. Una canción puede unir a miles de personas de la misma manera que lo hace un partido de futbol. Son espacios donde la gente celebra, sueña, se emociona y crea recuerdos que se quedan para siempre”, detalla la banda.

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Cantaron recientemente en el medio tiempo del partido amistoso de México vs. Ghana, en Puebla. Foto: Instagram

Ser parte del soundtrack de un evento como éste abre la puerta a ser un referente para generaciones. Ricky Martin, en 1998, por ejemplo, sigue siendo quien musicaliza con “La copa de la vida” los clips de los dos goles de Zidane que le dieron su primera estrella a Francia, o Shakira con su “Waka Waka”, haciendo lo propio con ese disparo de Andrés Iniesta que le entregó la copa a la Roja, un hito que Frontera no persigue, pero sabe posible.

“La música es parte de esos momentos que terminan siendo históricos”, reiteran.

Los intérpretes de “Sabor fresa” esperan que la Selección llegue lo más lejos posible y con la cara en alto.

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“Cuando juega con entrega y con corazón, logra conectar. Más allá de los resultados, nos gustaría ver un equipo que represente el esfuerzo, la pasión y el orgullo de los mexicanos”, dicen.

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