Cuando el gobierno federal anunció los nuevos incentivos para atraer producciones extranjeras y apoyar al cine nacional, en la industria circuló una cifra que sonaba razonable: 800 millones de pesos al año.

No es una cantidad deslumbrante (Colombia, por ejemplo, ofrece hasta mil millones), pero al menos ponía a México en la conversación regional. El problema vino cuando el programa apareció publicado en el Diario Oficial. La cifra oficial resultó ser la mitad: 400 millones. Dicen productores que ya nada se puede hacer, pero confían en que para el próximo año sí se eleve la cifra.

Lee también Godínez de “La oficina” celebran estreno en la cantina

Diana Lein y Sánchez Parra: Pareja feliz en casa, pero con “asco” en escena

Puede parecer fácil, pero cuando una pareja en la vida real tiene que serlo también en la ficción, las cosas no son tan sencillas. Al menos así ha pasado con Diana Lein y Gustavo Sánchez Parra, quien, tras 17 años de estar juntos, reconoce que aún les cuesta ser amorosos cuando les toca interpretar a novios, esposos o amantes.

Los actores de “Fear the Walking Dead” y “Amores perros” dicen que su vida cotidiana ya tiene una dinámica que luego es difícil quitarse en pantalla. Apuntan que ellos mismos se han sorprendido de eso, pues pensaban que sería más fácil, pero en el set deben atender lo que el director necesita y la historia en sí misma. Con todo, buscan ser profesionales y “perderse el asco” frente a cámara.

La pareja lleva más de una década juntos. Foto: Instagram.

Ya sin gira con Adal Ramones, Mauricio Castillo abre su academia de pintura

La cancelación de la gira de “Enrollados”, que reuniría a varios exintegrantes de “Otro Rollo”, dejó a más de uno con meses de agenda vacía. Mauricio Castillo fue de los que expresó su molestia públicamente, pero también de los que decidió no quedarse esperando a que el teléfono vuelva a sonar.

Mientras el proyecto se quedó guardado en un cajón, el actor optó por sacar los pinceles: ahora da clases de pintura dos veces por semana, aprovechando una faceta que no es improvisada; desde hace años trabaja como artista plástico y ha exhibido en galerías y ferias con buenas críticas. Dice que, al menos ahí, no se sentirá decepcionado.

Mauricio Castillo inicia nueva faceta en su carrera. Foto: César Olivares/EL UNIVERSAL.

Lee también Netflix y Telemundo deberán de pagar millones a “La reina del Pacífico”