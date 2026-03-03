Como en toda oficina, después de la jornada semanal, llega la hora del relax para los godínez. Y el elenco de “La oficina” lo sabe, por eso tras la conferencia de prensa para presentar la serie, se fue de fiesta.

Fernando Bonilla, hijo del fallecido actor Héctor Bonilla, fue de los primeros en llegar a la cantina, donde compartió mesa con Alejandra Ley y otros actores del reparto de la serie que se estrena el 19 de marzo.

Ahí, entre tragos, chistes y muchas “netas”, terminaron el día, al tiempo que Armando Espitia le sacaba brillo al piso con una cumbia.

Tremendo susto da la hija de Gabriel Soto

Gabriel Soto se llevó tremendo susto durante el fin de semana, pues su hija mayor, Elissa Marie, sufrió una caída que la llevó hasta la sala de urgencias. El accidente le provóco una herida a la joven que requirió 10 puntos de sutura.

Y como dicen que no hay mal que por bien no venga, Gabriel se encuentra celebrando al mismo tiempo que este lunes estrenó por el canal Las Estrellas la telenovela “Corazón de oro”, que protagoniza al lado de Mayrín Villanueva.

Gabriel Soto se llevó el susto de su vida. Foto: @gabrielsoto

Juanpa Zurita apunta al teatro

Tras protagonizar la cinta "¿Quieres ser mi novia?". Juanpa Zurita quiere cambiar la pantalla grande por el teatro. El influencer cuenta que ya tiene en mente el proyecto para su debut, pero sus fans tendrá que esperarlo hasta 2027 para verlo, y no por tener una agenda apretada, sino porque desea prepararse aún más como actor.

Juanpa dice que sería fácil pararse sobre el escenario y hacer lo que pueda, pero por respeto al público opta por esperar unos meses más.

Juanpa Zurita va a la conquista del teatro. Foto: IG @juanpazurita

