Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como “La reina del Pacífico”, ganó la demanda que interpuso en contra de la cadena Telemundo y Netflix por el uso de su imagen sin autorización para promocionar la serie “La reina del sur”, protagonizada por Kate del Castillo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, hace unos días, que Ávila Beltrán deberá recibir la cantidad de 448 mil pesos por concepto de uso de imagen para fines comerciales y no periodísticos. Sin embargo, este fallo es apenas el inicio, el siguiente paso será el reclamo de regalías, hasta por el 40 por ciento, de lo que la serie haya facturado en sus tres temporadas, tomando en cuenta que tan sólo la segunda entrega generó unos 800 millones de dólares.

"Muy malita de los nervios" ponen a Eugenia Cauduro compañeros que no estudian

Eugenia Cauduro no tiene problema en compartir créditos con actores de distintas generaciones, pero sí con quienes no estudian,

Ahora que participa en la telenovela "Hermanas, un amor compartido", la actriz confesó sentirse muy agusto junto a compañeros como Guillermo García Cantú; sin embargo, puede ponerla "muy mal de los nervios” trabajar con jóvenes que llegan al set sin haberse apredido el texto: “A lo mejor no les costó tanto llegar y no valoran lo que es estar en un set. Yo soy de la vieja escuela, sí leo, estudio mucho y todo lo hago de memoria”, compartió la actriz.

Eugenia Cauduro participa en la novela "Hermanas, un amor dividido". FOTO: Clasos/foto/Alfonso Manzano.

Daniela Castro asegura que su mamá se le manifiesta a través de mariposas

Cuando se pierde a un ser amado no es necesario una fecha específica para recordarla, tal y como lo expresó Daniela Castro en un emotivo mensaje que dedicó a su madre, la señora Antonieta Arellano, quien murió en julio de 2009.

La actriz confesó que, pese al tiempo, sigue sintiéndola cerca y que se la manifiesta a través de varias señales: “Te siento en olores, en el aire, en mis sueños, mis oraciones, pero sobre todo cuando me despierto, siento que me tomas de la mano y me guías con todo tu amor, muy frecuentemente llegan mariposas a mí y sé que eres tú”, publicó.

