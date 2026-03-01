Gabriel García Márquez vuelve a asomarse a la pantalla grande, esta vez con “El rastro de tu sangre en la nieve”, uno de los cuentos más inquietantes de “Doce cuentos peregrinos”. Productores mexicanos ya empujan el proyecto con la intención de rodarlo el próximo año.

La historia, puro realismo mágico en clave trágica, sigue a una mujer que comienza a desangrarse tras un simple pinchazo en medio de un viaje por Europa. Lo que parece accidente se vuelve fatalidad. La familia del Nobel está enterada y respalda la iniciativa, más aún después del fenómeno que significó “Cien años de soledad” en Netflix.

Kenia Os mira a Shakira y apunta alto

Actualmente promociona su disco K de Karma. Foto: Alfredo Persan

Kenia Os tiene claro de dónde viene su inspiración. La cantante reconoce que Shakira es una de las figuras que le abrió camino y no duda en decir que quiere seguir esa estela.

“Hay mujeres que están marcando un antes y un después, como Shakira”,nos comentó. No es comparación menor: Shakira no solo rompió récords y ahora hará historia en el Zócalo de la Ciudad de México.

Primera fila para mamá… media cancha para papá

Andrea Legarreta y Erick Rubín estuvieron en el Auditorio Nacional para ver a su hija Mía, quien abrió el concierto de Kalimba. La diferencia no pasó desapercibida: ella en primera fila, él más atrás, casi a media cancha.

Durante la participación de la joven ambos siguieron atentos cada nota. Pero cuando Rubín subió al escenario, la conductora cambió el reflector por el celular hasta que terminó el show. Amor familiar sí, pero cada quien con su timing.

