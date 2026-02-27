El actor y productor Eugenio Derbez con “ligeros cambios” en una de sus películas.

Resulta que su película “Hombre al agua”, estrenada comercialmente en 2018 y en la que comparte créditos con Anna Faris, la estrella de la saga “Una película de miedo”, acaba de llegar a Netflix, pero con el título “Un mar de enredos”.

Los cambios en los títulos son raros luego de su llegada a cines, pero este es uno de esos casos y sí tiene enlace con la historia, pues es sobre un millonario que al caer al mar pierde la memoria y es una mujer quien le ayuda a recobrarla.

Durante su lanzamiento en cines mexicanos, hace ocho años, la cinta contabilizó más 11 millones de espectadores, ubicándose en cuarto lugar de la taquilla global.

Gala Montes, hábil para combates dentro y fuera del ring

La cancelación de la pelea entre la actriz Samadhi Zendejas y Alana Flores, la influencer regia que sería uno de los combates del evento Super Nova Génesis, terminó reviviendo un pleito que muchos creían cerrado: el de Gala Montes también contra Alana.

Tras saberse que a Samadhi le habrían pedido bajar varios kilos para poder pelear y de que la organización del encuentro de peleas de influencers señalaba “falta de responsabilidad” de la actriz y buscaba otro rival “al nivel de Alana”, en redes los usuarios empezaron a pedirle disculpas a Gala por el hate que recibió entonces, gran parte alimentado por indirectas y comentarios de su rival.

El argumento es que, cuando se enfrentaron cara a cara, Gala sí supo debatir y no quedarse callada, mientras Alana, dicen, evitaba el choque directo. “Siempre ha sido bien pick me”, “molesta pero no aguanta”, “sale llorando y echando culpas”, escriben ahora los internautas.

Catalina (Gala Montes) será la hija de Luz (Mayrín Villanueva).

Sergio Sepúlveda quiere in un paso adelante de la IA

Con el propósito de proteger su voz e imagen ante el mal uso que se le pudiera dar usando Inteligencia Artificial, el conductor Sergio Sepúlveda ya ha hablado del tema con sus compañeros de trabajo para buscar algún mecanismo de protección legal y aplicarlo en caso de que alguien usara su imagen, pues no descarta que esto suceda en el futuro cercano.

“El otro día lo platicaba en un fuera de cuadro con mis compañeros de ‘Venga la alegría’ y les decía, es que tenemos que protegernos, o sea, sí tenemos que ver la forma de encontrar un abogado que nos proteja de esa forma”.



