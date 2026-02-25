Eduardo Yáñez brilló por su ausencia en la presentación de la película “Lobo: morir matando”, donde interpreta al villano y en cuya alfombra estaba anunciado. Si bien parte de la prensa que acudió sintió cierto alivio por no tener que sortear su carácter (todavía se recuerda el episodio en el que soltó una cachetada a un reportero), también se quedó con ganas de preguntarle sobre este nuevo proyecto.

Para justificar la ausencia, una de las conductoras explicó que el actor no había asistido porque estaba “enfermo”, aunque sin dar mayores detalles. Pero la versión duró poco: al día siguiente, Yáñez reapareció en redes sociales… como si nada. Al verlo de buen ánimo y sin rastro visible del malestar, más de uno pidió que compartiera la milagrosa receta para recuperarse tan rápido.

En “La casa de los famosos” Telemundo ya empezó a perfilarse un favorito inesperado: “El Divo”. Y es que este personaje, hasta ahora poco conocido, se hizo viral por una discusión que tuvo con otro participante, Kunno, a quien le soltó una frase que lo catapultó: que era “lameh… de Ángela Aguilar”.

El comentario cayó justo donde tenía que caer: en un gran sector del público que tira “hate” a la hija de Pepe Aguilar por su relación con Christian Nodal, de ahí que en X y TikTok no tardaron en nombrarlo como el ganador anticipado. Sin saber si le alcanzará para tanto, lo que queda claro es que el odio hacia la joven cantante está redituando en portales de chismes y ahora también en quienes buscan reflectores dentro del encierro.

Antonio Gaona tiene miedo al ICE… con todo y papeles

Antonio Gaona, actor de “Rosario Tijeras” y “Paramédicos 3”, contó una preocupación que no lo deja dormir: que su familia en Estados Unidos sea deportada. El temor parece entendible, si no fuera por un detalle: todos sus allegados cuentan con documentos para vivir legalmente en ese país.

Seguro de su sentir, explicó que tiene una sobrina nacida allá, además de hermano, tíos y primos, pero que el problema no siempre pasa por los papeles, sino por algo más visible: el color de piel y el origen. “Desgraciadamente por estos motivos violan tus derechos… yo espero en Dios que a nadie de mi familia le pase y que esto se detenga pronto”, dijo.

