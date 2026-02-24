Las telenovelas siempre han sido fuente inagotable de memes, rankings y burlas… pero lo que nadie esperaba era que los actores que las protagonizan se sumaran a ellas. El creador “Moy” armó un “top de las escenas más ridículas” y, lejos de ofenderse, varias estrellas se rieron de sí mismas en los comentarios.

Eiza González escribió “todas mis escenas ever”, mientras Pierre Louis, el exprotagonista del musical “El Rey León”, bromeó: “aún no sé a cuánto venderle los chicles”, refiriéndose a su actuacién en “La gata”.

La autocrítica siguió con Sebastián Rulli, que soltó un “jajaja muy buenas… y las que faltan”, y Claudia Martín remató pidiendo disculpas.

Conchi León se adelanta a las mentadas

Igual que Claudia Ramírez, que salió más que raspada después de cuestionar la aparición de Salma Hayek en el anuncio del regreso de los estímulos fiscales al cine mexicano, la actriz Conchi León compartió en sus redes imágenes al lado de la presidenta Claudia Shenbaum, y de algunos funcionarios públicos.

Adelantándose a lo que la gente puede opinar al verla posando junto a la jefa del Ejecutivo, León acompañó sus fotos con un par de líneas contundentes.

“A ver cuántas nuevas mentadas de madre me gano con estas fotos. Con la de Salma ya hasta dijeron que es falsa. En fin, para mí fue bonito salir después de dos semanas de convalecencia”.

La actriz presumió su foto con la mandataria mexicana. Foto: Instagram.

Ofelia Medina suelta un elogio para Fátima Molina

La relación entre Fátima Molina y Ofelia Medina, quienes son parte del elenco de “Lobo, morir o matar” que se transmite por Telemundo desde la semana pasada, parece que es de lo mejor, tal es así que la primera actriz ha compartido en sus redes el cariño que siente hacia la joven.

“Soy una abuela muy orgullosa, ¡mi nieta es una chingona! Te quiero @lafatimamolina”, son las palabras que Medina escribió acompañando un par de imágenes.

