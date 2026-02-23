En la era en la que todos opinan de todo y desde la supuesta superioridad moral, ni los actores se quedan fuera. La actriz Gaby Vergara se subió a dos de los debates más virales del momento: los therians y el changuito Punch. Sobre el primate integrado a una manada, lanzó una reflexión casi de manual social: “Era diferente, era extraño… hasta que lo aceptaron en el sistema social. También es lo que hacemos como sociedad”, un comentario que algunos leyeron como empático y otros como analogía forzada.

Pero donde las redes sí brincaron fue en su postura sobre los therians, a quienes calificó como “enfermos y dignos de atención psiquiátrica”.

La contradicción no pasó desapercibida: comprensión para el chango, juicio para los humanos. Y así, la villana de las telenovelas confirmó que en redes todos tienen tribuna, aunque no siempre la misma vara.

La luna de miel de Julián Gil y Valeria Marín que terminó en encierro

Julián Gil y su esposa Valeria Marín planeaban su tan atrasada luna de miel (se casaron en diciembre de 2024) en un lugar lejano del mundo, luego de compromisos de trabajo de los dos, pero les llegó la invitación para participar como pareja en el reality show “El conquistador”, de TelevisaUnivision.

“Y entonces Vale dijo: que sea ahí nuestra luna de miel”, comenta el actor.

La conductora celebra estar junto a su pareja en el reality que pone a prueba las relaciones. “Es un proyecto lindísimo”, dice. “Pero también puede ser la verdadera prueba de fuego”, añade Julián porque están 24/7 juntos.

Ambos esperan no solo salir victoriosos del reality, sino como matrimonio para entonces sí, tener la tan esperada luna de miel fuera del encierro.

Julián Gil y Valería Marín. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL.





Lo que María del Sol tuvo que ceder para estar en la música

María del Sol revela que en la década de los 80 "prostituyó" su voz y su estilo para pertenecer a la industria de la música, la que le impuso los temas que debía tocar y los tonos que debía usar al interpretar, obviamente, tratando de que estos no fueran tan altos, pues otras cantantes, estrellas de la época, estaban lejos de igualar su potencia vocal.

La intérprete asume que tuvo que ceñirse a las políticas que regían las disqueras hace unas cuatro décadas, pero hoy, asegura, que ni pensar que alguien pudiera elegir los temas que quiere cantar o los tonos que debe usar en cada canción.

María del Sol. Foto: Especial

