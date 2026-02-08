Más Información

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

La política del silencio, por Martín Solares

La política del silencio, por Martín Solares

Los artistas y el Estado neoliberal

Los artistas y el Estado neoliberal

El patrimonio cultural de México: a pesar de una Secretaría

El patrimonio cultural de México: a pesar de una Secretaría

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

Culturas comunitarias y populares: Rezago, limitaciones y opacidad

Culturas comunitarias y populares: Rezago, limitaciones y opacidad

,, sorprende con el nombramiento de este 8 de febrero como "", a propósito de la presentación del boricua en el Super Bowl; el político demócrata afirma que es fan del idioma español y también de la cultura puertorriqueña.

Fue a través de las redes sociales del gobernador, que se dio a conocer la decisión de Newsom, la que justificó debido a su gran admiración por el idioma español -un idioma que reconoce que se habla en gran parte del estado que gobierna-, la cultura de Puerto Rico y la música de Benito Antonio Martínez Ocasio:"

Como muchos saben, soy un gran fan del español, es un idioma precioso que hablan muchas personas maravillosas en California y en todo el mundo, también soy un gran fan de Puerto Rico. Por eso, declaro mañana en California como el "Día de Bad Bunny",

Lee también:

Newsom, al frente del gobierno de California desde el 2019, habló de sus expectativas a la hora de que Bad Bunny se presente en el medio tiempo del Super Bowl, las cuales afirma compartir con el comentarista político Jesse Waters.

"Cuando Bad Bunny se presente en el gran partido del estado dorado con su voz suave y encantadora, y su atractivo físico, ¡mucha gente no para de hablar de él, según mis "chicos" y "chicas"! (¡Jesse Waters está obsesionado con él casi tanto como conmigo!). ¡Nos encanta Bad Bunny! ES CASI TAN "BUENO" COMO YO, LO CUAL ES UN GRAN ELOGIO, PORQUE NO HAY NADIE MÁS "BUENO". ¡FELIZ DÍA DE BAD BUNNY, AMÉRICA! ¡DISFRUTENLO! —GOBERNADOR GCN".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]