Galilea Montijo revela más detalles de su accidente bucal durante la transmisión de "La Casa de los Famosos

La reconocida conductora Galilea Montijo se vio envuelta en una polémica en las redes sociales durante su participación en el reality show "La Casa de los Famosos México" el pasado fin de semana. Durante el programa, algunos internautas especularon que Montijo estaba bajo los efectos del alcohol debido a su forma de hablar, lo que generó críticas y comentarios negativos. Sin embargo, la conductora explicó que en realidad se trató de un accidente bucal lo que causó el inusual comportamiento. A pesar de la aclaración, ahora brindó más detalles al respecto.

Recordemos que el domingo 2 de julio, la famosa se volvió rápidamente tendencia al iniciar la gala de eliminación. En el transcurso del evento, fue señalada de "arrastrar las palabras" y "decir mal las menciones publicitarias"

Incluso, en medio de la controversia, surgió la icónica frase de Belinda que hace alusión a las personas que intentan ocultar su estado de ebriedad: "Hermosa, estas pedit…, ¿verdad?".

Al día siguiente del escándalo, Galilea dio su versión en el programa matutino "Hoy". Comenzó explicando: "Les quiero platicar qué me pasó ayer a mitad del programa". Luego detalló que, debido a un injerto de hueso en su boca, se sentía incómoda durante la grabación, ya que temía que su prótesis dental se despegara. En tono de broma, añadió: "Como que tengo que comprar de esa cosa que la pega más fuerte, entonces tenía mucho miedo de dar el Laura Bozzaso, que se saliera la prótesis que traigo".

A raíz de su explicación, Galilea fue nuevamente cuestionada por la prensa. Además, la conductora experimentaba fuertes dolores en la boca debido a la cirugía y el uso de una prótesis provisional inestable.

Cabe mencionar que el dentista de Galilea Montijo confirmó que la conductora se sometió a un injerto de hueso en la parte superior de su boca para prepararla para la colocación de un implante. Durante esta cirugía, Montijo debe utilizar una prótesis provisional que no es estable ni fija.

En una entrevista retomada por "De primera mano", la conductora reveló que se le colocó un implante dental con un tornillo. Sin embargo, su hueso no resistió el tratamiento y experimentó un dolor intenso. Galilea comentó: "Voy con el doctor y me dice que me lo tienen que quitar". Explicó que está esperando a que el "Jacket" delantero se adhiera al injerto óseo, mientras que el de atrás no resistió, por lo que dos elementos se están apoyando en uno solo.

La famosa aclaró que, aunque las críticas no le afectan personalmente, le preocupa lo que se dice en las redes sociales, especialmente por el bienestar de sus hijos. Concluyó diciendo: "Yo he sido una mujer que nunca me han visto arrastrada saliendo del antro. Soy una mujer que celebra de manera normal. Me encanta festejar".

