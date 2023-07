“Es una tontería”; Paul Stanley sobre que estar en “La casa de los famosos” fue estrategia de Televisa

El ingreso de Paul Stanley a “La casa de los famosos México” generó una fuerte polémica, y es que coincidió con el estreno de la serie documental “El Show. Crónica de un asesinato”, misma que habla sobre la muerte de su padre Paco Stanley.

Al respecto, muchos televidentes pensaron que esta coincidencia fue planeada estratégicamente por Televisa, para mantener al conductor alejado, que no viera el contenido de la serie y así evitar cualquier tipo de problema por los derechos sobre la imagen del fallecido Stanley.

En su momento, la productora del reality, Rosa María Noguerón, aseguró a EL UNIVERSAL que este hecho fue una simple coincidencia de fechas, ya que el también actor había sido uno de los primeros participantes confirmados. Ahora y tras su salida de la casa, Paul por fin rompió el silencio y negó todas estas versiones: "Es una tontería (que piensen que lo encerraron al propósito), ya estaba firmado, no tiene nada que ver mi encierro con el estreno de la serie de mi papá. Todavía no la he visto", dijo en entrevista a este medio.





"El Show: crónica de un asesinato" puede verse por Vix





Stanley, quien fue líder del "Team Cielo" también habló sobre su estancia en el programa y los supuestos fraudes que existen alrededor, así como las versiones que indican que recibió ayuda por parte de Televisa para avanzar dentro de la competencia.

“La neta yo no vi, nunca se acercaron a ayudarme o algo. Decían también que por la empresa, que yo era el consentido, pero ya vieron que no, yo ya estoy afuera", agregó.

Sobre la famosa lista de eliminados y muy fiel a su sentido del humor, Paul dejó claro que fueron meras especulaciones, ya que su expulsión rompió cualquier coincidencia.









