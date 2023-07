Roberto Palazuelos lanza ultimátum a Margarita Portillo sobre la herencia de Andrés García: "Vamos con todo"

Los pleitos sobre la herencia del fallecido Andrés García podrían estar a punto de iniciar a tan solo unos días de haberse leído su testamento. Recordemos que, tras su muerte, el exgalán de telenovelas dividió su patrimonio en cuatro partes iguales y dejó como beneficiarios a su viuda, Margarita Portillo; Andrés López Portillo, su hijastro; Andrés García Jr, su hijo mayor y a Rosa María, su hermana.

Esta información confirmó que García había dejado fuera a Roberto Palazuelos de su testamento y aunque al principio el llamado "Diamante negro" se dijo conforme con lo establecido en el documento, ahora ha salido a alzar la voz y lanzar una advertencia tanto a Portillo como a Rosa María, pues asegura que ninguna de las dos ha respetado la última voluntad de Andrés y no quieren darle lo que le corresponde a su hijo mayor.

En una entrevista con el programa "Al rojo vivo", Palazuelos detalló que amabas herederas aseguran que el 25% correspondiente al hijo mayor de Andrés no existe, pues las propiedades fueron puestas a su nombre, algo que desató la furia del empresario, incluso mandó un ultimátum a Margarita: "Yo les puedo dar la oportunidad de que le llamen a Andresito, entréguenle su parte; si no quieren entregar tierra (las propiedades) arréglense con él y váyanle pagando a crédito, porque si no se les va a caer todo”, dijo.





Margarita habría quedado como heredera del 25" de la fortuna de Andrés, pero tanto ella como la hermana del actor, no han querido darle lo que le corresponde a García Jr. Foto: Instagram





Incluso, puso un plazo de un mes para que Andrés hijo reciba su herencia y adelantó que de no tener noticias iniciará un proceso legal: "Ahorita están cerrados los juzgados en México, (pero) si en agosto no tenemos resultados, vamos por ellos. Va a haber litigio y si las emplazo bien, las voy a traer así los próximos cinco o seis años", agregó.

También, señaló que no busca ningún tipo de beneficio económico, solo quiere ayudar a la familia del hombre que consideró como un segundo padre y hacer que se respete su última voluntad: "A mi claro que no me importa (lo económico), yo tengo propiedades que están en otro nivel, pero yo crecí con Andresito y crecí con Leonardo y me da coraje".





Roberto Palazuelos asegura que defenderá la última voluntad de Andrés García. Foto: Instagram Roberto Palazuelos.

Por último, aseguró que junto a Sandy Vale, quien insiste es la legítima esposa del actor, impugnará el testamento para que no se haga mal uso de los derechos sobre la imagen del protagonista de "Pedro Navaja": "Que los derechos y el futuro de la imagen de Andrés esté en buenas manos y no en los de esta señora, porque esta señora no le dio ni velorio digno. Era para que le hubieran hecho algo grande, donde fuera todo el pueblo porque él era una leyenda", expresó.









Cabe destacar que hasta el momento Margarita no ha respondido a las declaraciones de Palazuelos y d eno hacerlo, por lo menos en la vía legal, podría avecinarse un fuerte pleito en los tribunales.

