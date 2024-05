Se cancelan los MTV Movie & TV Awards, están son las posibles razones

La edición 2024 de la ceremonia MTV Movie & TV Awards queda oficialmente cancelada y se reanudará el próximo año en una edición con un nuevo formato actualizado, de acuerdo con un portavoz cercano a la producción de esta premiación.

Hasta el momento, no se ha anunciado con claridad el motivo por el que no se llevará a cabo la gala de este año a lo mejor de la cultura pop, en especial del cine y la televisión, sin embargo, se sugiere que podría tratarse de diversas razones las que pudieron ocasionar esto.

Por ejemplo, las consecuencias de la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos del año pasado, que retrasaron los rodajes de películas y programas de TV, por lo que de acuerdo con "TMZ" no hay suficiente contenido para galardonar.

Otro asunto que sigue vigente es la guerra entre Israel y Palestina que todavía acapara los noticieros, con protestas en la Unión Americana, que ha ocasionado miles de muertes.

Este enfrentamiento justamente fue la razón por la que se cancelara en el 2023 los MTV Europe Music Awards, que se tenía prevista para realizarse el 5 de noviembre, en la ciudad de París.

Los MTV Movie & TV Awards se realizó anualmente del año 1992 hasta el 2019, ya que en el 2020 no se transmitió por la pandemia del Covid-19 y en su lugar se proyectó el especial “MTV Movie & TV Awards: Greatest of all time”, con lo más destacado de las ediciones pasadas.

En los años 2021 y 2022 se llevó a cabo con normalidad, pero en el 2023, el programa tuvo algunos problemas para realizarse, ya que se realizaba la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, así que muchos de los famosos que iban a participar se retiraron, incluida Drew Barrymore, quien sería la anfitriona.

En su lugar, se ejerció un show virtual, pregrabado y sin anfitrión, ni audiencia en vivo; entre los presentadores de la ceremonia han estado Will Smith, Eddie Murphy, Ben Stiller, Mike Myers, Jimmy Fallon, por mencionar sólo de algunos de los más destacados.

