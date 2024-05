Consuelo Duval rompe con su novio de 26 años: "Me ghosteó, dijeran los chamacos"

La actriz Consuelo Duval sorprendió hace unas semanas al confesar en el programa “Netas Divinas” que tenía un novio al que le llevaba 30 años de edad.

Según su experiencia con su nueva relación, le había costado trabajo salir con alguien que era considerablemente más joven que ella: "Mi capacidad de cancelarme de eventos bonitos porque ya estoy vieja, o sea, salir con este tipo me costó mucho trabajo contra mi propia mente”, comentó. No obstante, tras una lucha contra las inseguridades, aseguró que ya no le importaba lo que pensaran los demás.

Sin embargo, ahora su historia de amor con el joven de 26 años ha dado un giro inesperado, pues en un recuente encuentro con los medios confesó que su idilio no funcionó: “Me ghosteó, dijeran los chamacos”, expresó.

El término ghosting, hace referencia a una estrategia que utilizan tanto hombres como mujeres en la que al mantener una relación, ya sea virtual o cara a cara, rompen con su pareja en silencio, es decir, uno de los miembros bloquea a la otra persona y no responde a sus mensajes ni llamadas sin dar explicaciones, según la UNAM.

La actriz de “La Familia P.Luche” añadió que, aunque le dolió su corazón por lo sucedido, la relación en realidad no caminaba viento en popa: “No estaba bien. Iba en peligro esa relación estaba “muy chiquito” y yo “muy grandota”.

Aunque lo ocurrido no alteró su creencia de que el amor no conoce límites de edad, destacó que su expareja tiene la misma edad que su hijo.

“También esa cosa del gendarme que vive dentro de una mujer que para qué te digo”, comentó. Además, admitió que se consideraba una persona peligrosa para él dado que existía la posibilidad de que se enamoraran profundamente: “Estaba divino”, admitió.

Respecto a lo que busca actualmente en su vida, explicó que quiere paz, estabilidad y tranquilidad: “No olores, no ruidos más que los de mis perros”.