Mohammad Rasoulof, cineasta iraní, pide apoyo internacional tras huir de su país

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof pidió, este martes, el apoyo de la comunidad internacional, después de anunciar que había huido de su país, donde debía cumplir una condena de cárcel.

"La comunidad cinematográfica mundial debe garantizar un apoyo claro a los realizadores" que sufren persecución por sus obras, explicó en un comunicado distribuido en el Festival de Cannes, donde compite con "The seed of the sacred fig".

"La libertad de expresión debe ser defendida con voz fuerte y clara", pidió Rasoulof, quien además reveló que salió de Irán de manera clandestina hace un mes.

El director, que fue sentenciado a cinco años de prisión, se encuentra en un lugar secreto "tras un viaje agotador", indicó el comunicado.

"No se sabe aún si podrá viajar a Cannes con su película", una de las 22 a concurso por la Palma de Oro.

El 77º Festival de Cannes se abre este martes y la gala de clausura se celebra el sábado 25 de mayo.

El comunicado detalla que Rasoulof tenía prohibido abandonar Irán desde 2017. Ese año se le fue retirado el pasaporte.

Entre julio de 2022 y febrero de 2023 estuvo encarcelado, y salió de prisión solo gracias a una amnistía general acordada a miles de personas tras las grandes manifestaciones prodemocracia.

Poco después se le comunicó que iba a ser juzgado de nuevo a causa de su película "La vida de los demás", que ganó el Oso de Oro en Berlín.

Esa película es un alegato contra la pena de muerte, ampliamente aplicada por el régimen iraní.

"Es difícil de creer, pero en el momento de escribir estas líneas, el joven rapero Toomaj Salehi está detenido en la cárcel y ha sido condenado a muerte", recordó el director.

Tras ser condenado a ocho años de cárcel por "colusión para atentar contra la seguridad del Estado", de los cuales cinco años en firme, Rasoulof decidió abandonar su país "con pesar".

Rasoulof revela igualmente que el rodaje de "The seed of the sacred fig" se hizo en secreto, preservando en lo posible la identidad de los actores.

Algunos pudieron salir del país una vez terminado el filme, otros están bajo presión de los servicios de inteligencia.

Rasoulof ha presentado tres películas en Cannes, "Goodbye" en 2011, "Manuscripts don't burn" en 2013 y "Un hombre íntegro", con la que ganó el premio a la mejor película en la sección Una Cierta Mirada en 2017.

