K.O. musical Peso Pluma lleva a la lona a Bad Bunny

En el ring de la música, un enfrentamiento de titanes se está fraguando ante millones de oyentes. Bad Bunny, el invicto monarca de los pesos pesados del reggaetón, se enfunda los guantes para defender su cetro en la música ante un retador poco común, Peso Pluma, que trae consigo un estilo desenfrenado, producto de la mezcla del sierreño y el trap que da el corrido tumbado.

Bad Bunny, con su pegajoso arsenal sonoro que ha dominado las listas de popularidad durante los últimos años, parece contar con un combo imparable, que nadie se atreve a desafiar. Pero el mexicano quiere ese título y toma el cuadrilátero de la música en México con la determinación de un peleador dispuesto a todo.

La campana de 2023 da inicio al primer asalto: enero. El Conejo malo abre con una sarta de golpes brutales: 37 hits en los charts, son jabs y uppercuts bien colocados, pero el oriundo de Zapopan esquiva con agilidad, contraatacando con nueve sencillos contundentes, incluido su tema solitario “Por las noches”, que rápidamente suma 14 millones de streams en Spotify, un golpe impresionante para un púgil debutante.

Con “AMG”, Peso Pluma ha lanzado un gancho que hace voltear al público. El segundo round, febrero, ve a Bad Bunny reducir su rendimiento a 25 hits, mientras que el PP lanza 11. La pelea está más cerrada de lo que nadie imaginaba, con una diferencia de sólo 18 millones de streams. En la esquina de Bad Bunny se percibe nerviosismo; el éxito de “AMG” no era un golpe de suerte, sino una combinación que incluía un uppercut a más, “PRC”, respaldado también por Natanael Cano. Con estos golpes directos suma 93 millones de reproducciones, dejando a los oídos de los mexicanos retumbando.

El tercer round, marzo, promete ser un choque de titanes. Bad Bunny se planta con la guardia alta, bloquea y lanza combinaciones furiosas con J Balvin, Gorillaz, Bomba Estéreo e incluso Julieta Venegas (todos de otros géneros). Pero Peso Pluma responde con un uppercut devastador: “Ella baila sola”, lanzado oficialmente el 17 de marzo. No queda ahí, repite el castigo con una metralla de éxitos: “PRC”, “AMG”, “El azul” y “Por las noches”, haciendo sonar las cuerdas del ring.

El público queda en shock: Bad Bunny está en la lona por primera vez. Su esquina se prepara en abril con el lanzamiento de “unx100to”, un tema en el terreno local, en regional mexicano, que lanza junto a Grupo Frontera. Esta guardia alta es un movimiento astuto: la incursión del reggaetonero en lo mexicano le da un respiro, al generarle 38 millones de streams a pesar de su salida tardía (17 de abril). Pero los contraataques del mexicano ya son imparables, “El azul”, “PRC”, “AMG” y “Chanel”, son devastadores, sumando dos éxitos más: el ya conocido “Ella baila sola”, en la cima de las listas con 93.3 millones de reproducciones, y cuando todos creían que no había más, lanza “La bebé”, que salío semanas atras pero con el que ahora el mexicano revierte las listas al incursionar en el reggaetón asesorado por Yng Lvcas.

Todo se desborda hasta el sexto asalto, junio. Bad Bunny y Frontera recuperan la audiencia global pero Peso Pluma sigue sumando golpes sonoros en México, 34 hits en Spotify contra 24 de Bad Bunny. La defensa de “unx100to” parece no ser suficiente, Bad Bunny siente la furia de “El azul”, “La bebé”, “AMG”, “Por las noches”, “Bye”, “Chanel”, “Las morras”, “El tsurito”, “Igualito a mi apa”... ¡es mucho castigo!

¡Lo consiguió! ¡Bad Bunny está en la lona: 1, 2, 3, 4...! El boricua saca fuerza y se levanta con “Where she goes”, pero Peso Pluma lo recibe con un golpe más: “Music session, Vol 55” con Bzrp, estos son 57.9 millones de streams más, el segundo éxito del mes del que Bad Bunny no logra levantarse: sus 24 hits no pueden resistir los 34 éxitos del mexicano que suman 369 millones de streams.

Suena el último campanazo de junio y Peso Pluma es el nuevo campeón. Bad Bunny sigue en la lona pero se sabe que no por mucho tiempo, la batalla en el cuadrilátero aguarda una revancha que, después de este combate, nadie sabe para qué lado se inclinará.