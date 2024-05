Con la idea de traer a la mesa la nostalgia alrededor de las telenovelas y generar conversación sobre títulos que se han quedado en el gusto del público, la periodista de espectáculos Aurora Valle tuvo la idea de realizar una serie de reencuentros con aquellos actores que han dado vida a personajes hoy clásicos de la pantalla.

Fue así que surgió su nuevo programa Confesiones, que se transmite por el canal Tlnovelas.

“Son historias que el público sigue de principio a fin, es una manera de agradecerles, teniendo a sus actores favoritos y recordando por qué esas historias fueron exitosas”, señala en entrevista.

Amores verdaderos (2012), que protagonizó Erika Buenfil, fue el primer melodrama elegido por la conductora, quien considera que el género de la telenovela sigue siendo uno de los más solicitados por el público.

La charla sobre esta telenovela podrá verse este sábado a las 12:55 horas por canal de paga de Televisa, al finalizar la transmisión del último episodio del melodrama producido por Nicandro Díaz. En este episodio contarán con la participación de actores como Eduardo Yáñez, Ana Martín, Marjorie de Sousa y Guillermo Capetillo, junto con el realizador Antonio Arvizu, quienes compartirán anécdotas y detalles de detrás de cámaras.

“Es la tercera vez que Eduardo Yáñez va a mi programa, el día que nos conocimos nos caímos muy bien, le hago preguntas difíciles y duras, pero él es todo un caballero conmigo”, cuenta Aurora Valle.

“Claro que conozco el temperamento que tiene, pero nunca he tenido problemas con él porque dice que le gusta la manera en que le pregunto las cosas”.

Otras teleseries que tendrán su reencuentro serán La Intrusa (2001), con Gaby Spanic y Arturo Peniche, así como títulos más clásicos como Valeria y Maximiliano (1992), al igual que Simplemente María (1989), con Victoria Ruffo.

“No siempre están todos los protagonistas porque algunos no pueden, están en llamado o fuera de la ciudad y otros no quieren”, advierte Aurora, quien el año pasado hizo el reencuentro de Cadenas de amargura con Daniela Castro, Diana Bracho y Raúl Magaña, tras 30 años de no sentarse a platicar sobre la telenovela.

Con 36 años de trayectoria, Valle señala que ha aprendido a ganarse la confianza de los famosos para que se abran con ella y revelen datos interesantes; ésta es la línea, explica, que le gusta seguir en vez de incomodarlos.

“Hay algo que me gusta mucho, que es la confianza, cada historia que escuchas de alguna manera te ayuda en tu vida personal; que tengan la confianza de platicar conmigo me llena de orgullo, yo no soy una persona que me voy a sentar a acabar con los artistas”.

Aurora agrega que conoce más o menos sus historias, pero le gusta que la sorprendan.

“Tengo que confesarte me he sentado a ver las telenovelas porque yo no me acordaba, tenía ligera noción, pero no tenía a ciencia cierta la idea de la telenovela”.