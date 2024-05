En el marco de las elecciones presidenciales de julio próximo en Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre el proceso electoral en ese país que ha sido cuestionado por falta de democracia, y dijo que los venezolanos y las venezolanas deben ser quienes elijan.

“No estoy muy informado”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 28 de mayo en Palacio Nacional.

“Sé que van a haber elecciones, pero no sé exactamente cuándo. Pues ojalá y se pongan de acuerdo y sea el pueblo de Venezuela el que elija a su autoridad, eso es lo que yo deseo, nada más, no tengo mayor información”, mencionó.

Al ser cuestionado sobre inhabilitaciones, desapariciones y detenciones en Venezuela durante el proceso electoral, el presidente López Obrador respondió: “Es que no me quiero meter en eso, porque es inclinarme a favor de un grupo y en contra de otro, entonces no acostumbro. Es como si me meto a ver qué está pasando en Estados Unidos”.

Reiteró el Presidente que está a favor de “los pueblos de nuestra América y de todos los pueblos del mundo” y aprovechó para manifestarse en contra del bloqueo a Cuba.

