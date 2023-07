Hijo de Mariana Levy revela que recibe apoyo de Ariel López Padilla para vivir

José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy y José María Fernández "el Pirru", reveló que, en esta época tan complicada de su vida, Ariel López Padilla, el padre de su media hermana María, ha sido un aliado, debido a que ante sus problemas económicos, el actor lo ha asistido en todo lo que ha podido, apoyo que lo tomó por sorpresa pues nunca se habría imaginado que un día se convertiría en un apoyo para él pero, sobre todo, agradece el afecto que ha demostrado que siente por él.

El joven sorprendió con las declaraciones que ofreció ayer, en entrevista con "Ventaneando", a través de las que se dio a conocer que la relación con su padre se habría fracturado. José Emilio explicó que las diferencias que tiene con "el Pirru" tuvieron lugar, cuando comenzó a involucrarse de forma activa en el proceso legal que corresponde a la herencia que su madre les dejó a él y a sus dos hermanas mayores; María y Paula, ya que empezó a acudir al juzgado y conocer las etapas que tienen que cumplirse para que la sucesión testamentaria se realice.

Fue en una de esas visitas al juzgado cuando -de acuerdo a las declaraciones de Fernández Levy- se percató que una jueza de control había girado una orden de aprensión y desalojo en contra de su padre, pues este tomó posesión de la casa de Mariana Levy, ubicada en Cuernavaca, Morelos, a partir de 2015, a propósito de que José Emilio y Paula aún eran menores de edad y podía fungir como un tutor para ellos. Pero el problema no estribó en que "el Pirru" se mudara con sus hijos a la casa, ubicada en la zona residencial de Zumiya, sino que a lo largo de todos estos años no pagó el mantenimiento de la propiedad, lo que generó una deuda cada vez más honda pues, a la fecha, se deben más de un millón 200 mil pesos.

Lee también: Fabián Lavalle habla del video filtrado donde aparece en estado inconveniente y con un hombre a medio vestir: "Por supuesto que pasó"

En este contexto, cuando José Emilio se enteró de las órdenes en contra de su padre, le contó lo que estaba pasando, sin embargo, "el Pirru" no creyó en la palabra de su hijo y lo señaló como el responsable de enterar a la jueza de su adeudo; de ahí provino la fractura que existe entre ellos actualmente, pues Fernández no sólo se indignó ante la situación, sino que salió inmediatamente de la propiedad, dejando sólo al joven y con la deuda sin saldar.

Además, aclaró que su padre se presentó en el juzgado para mostrar las fotografías de que ya había abandonado la casa, por lo que las órdenes que habían sido giradas en su contra quedaron inactivas pero, desde ese entonces, José Emilio perdió todo contacto con su progenitor.

"Al momento que se fue de la casa, se llevó todos los muebles, se llevó todo, le tomó las fotos a la casa vacía y eso lo fue a presentar al juzgado como prueba de que ya había desalojado la propiedad", expresó.

Por ello, el joven fue puntual al afirmar que no está interesado en reconciliarse con su padre: "Me duele mucho decir que mi papá no me hace bien, me duele en el corazón pero, vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas", destacó.

Lee también: Eduardo Verástegui trae a México su película "Sonido de libertad", la más vista en EU

En este sentido, el joven de 19 años no perdió la oportunidad de resaltar que, ahora que vive solo en la casa de Cuernavaca y tiene que hacerse cargo de todos los gastos que demanda la propiedad, Ariel López Padilla, el padre de su hermana María, ha sido quien lo ha ayudado a sobrellevar la situación pues, cuando acudió a él, nunca obtuvo un no por respuesta y, en cambio, fue cobijado por él y su familia.

De hecho, José Emilio resaltó que el primer acercamiento que tuvo fue con la esposa de López Padilla, Paulina Mancilla (con quien tiene tres hijos), pues fue a ella a quien le tuvo la confianza de pedirle ayuda: "Yo busqué a su esposa, le pregunté si podía lavar ropa en su casa y me dijo que sí, que encantada, y ya después me preguntaron el por qué, les comenté lo que había pasado y se quedaron boquiabiertos, me dijo: ´-Te ayudamos en lo que podamos´ y siempre lo han hecho", afirmó.

Además, expuso que cuando va a la casa de Ariel y Paulina, lo invitan a comer y se siente en familia, ya que aunque los hijos de la pareja no son nada de él, consanguineamente, él los ve como si fueran sus hermanos menores, por lo que reiteró su agradecimiento al actor.

"Él se ha portado de 10 conmigo, me han ayudado en todo, su esposa me invita a comer a la casa, voy lavo mi ropa ahí, y estoy con mis hermanitos, o sea son los hermanitos de María, pero yo los considero como mis hermanitos, me caen muy bien, juego con ellos, la verdad han sido un gran apoyo ahorita (y) nunca me imaginé que fuéramos a tener una relación, me di cuenta que es alguien que realmente sí me quiere, que me apoya sin importar qué y se lo agradezco con todo el corazón".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y mucha

melc