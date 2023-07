Fabián Lavalle habla del video filtrado donde aparece en estado inconveniente y con un hombre a medio vestir: "Por supuesto que pasó"

Aunque Fabián Lavalle reconoce que la persona que aparece en un video polémico que se filtró recientemente es él, también alega que son imágenes "truqueadas" por personas que quieren desprestigiar su imagen, lo cual expresó que lo tiene sin cuidado pues, dijo ser el primero en reconocer que, hace unos años, llevó una vida de excesos y escándalos, pues llegó a involucrarse en fiestas y en centros recreativos en los que se llevaban a cabo prácticas sexuales colectivas, sin embargo, destacó que esa etapa de su vida ya es parte del pasado.

Con el lema "Nos solidarizamos con Fabián Lavalle", el programa de espectáculos "Chismorreo", en donde trabaja el presentador de TV, dio derecho de réplica a Lavalle, luego de que el día de que se difundiera un video en el canal de YouTube de "Chisme no like" en el que aparece en un estado que sugiere que no se encontraba en sus siete sentidos, pues está sentado en un sillón, con la ropa mal acomodada y con una postura que sugiere que estaba vencido por el cansancio; frente a él, aparece otro hombre que, como él, viste un traje, sin embargo, este ya se encuentra sin camisa y baila frente al conductor.

De acuerdo con lo dicho por Salvador Ceriani y Elsa Beristain que, preceden el programa de espectáculos que publicó el video, en las imágenes se puede apreciar como Fabían se encuentra en compañía de cuatro hombres y, al rededor, de lo que pareciera ser una fiesta, hay también sustancias ilícitas.

Luego de que este las imágenes se viralizaran, el conductor hizo frente a los comentarios que se hicieron de él y aunque dejó muy claro que, desde hace mucho tiempo, dejó de preocuparse por lo que se dijera de él, pues cabe recordar que Lavalle protagonizó muchos escándalos hace unos años, eso no impedía que sintiera molestia que, ahora que su vida ha tomado otro rumbo, hubiera personas que buscaban afectarlo y desprestestigiarlo.

"Saben que siempre he estado en muchísimas polémicas, nunca me escondo, porque siempre he dado la cara y tengo los suficientes ´tamañotes´ para decir sí o no", aclaró y prosiguió: "Acaba de salir una publicación, que me tiene completamente sin cuidado, sí te da coraje en el fondo que hagan muchas tranzas con la publicidad mal hecha".

Sin embargo, no negó que la persona que aparece en el video se tratara de él pero sí aclaro que era un acontecimiento que había tenido lugar años atrás.

"Por supuesto que pasó, hace muchos años; ¿truqueado? sí, ¿manejado? sí, muchas veces dije que estuve en fiestas, en muchos bacanales, en muchos ´sodoamas y gomorras´", destacó.

Pero también indicó que, luego de muchos años de vivir en los excesos, como cualquier otra persona, cambió y comenzó a tomar mejores decisiones, por lo que no le pareció justa la forma en que el programa de espectáculos manejó la información: "Todos tenemos derecho a reivindicar o a enderezar conductas, no me interesa de ninguna manera ´darle bola' a nada ni a nadie, es la última vez que voy a hablar de esto; habrá gente que no me quiera, me tiene sin cuidado", indicó.

Y mandó un mensaje a las personas que se encargaron de revelar las imágenes, sin dejar claro si se refería a los conductores del programa o las personas que les hicieron llegar dicho material: "Los que hayan fraguado esto, no me hacen daño, créanmelo que no, si haces coraje porque sería falso decir que no, pero esto es todo lo que voy a decir, soy el Fabián descarado, cínico pero nunca cobarde, así que adelante", puntualizó.

melc