Luego de varias semanas de que se rumoreara que Gala Montes y Briggitte Bozzo estaban peleadas, la actriz de "El señor de los cielos" confirma que la amistad que las unió en "La casa de los famosos" ya no es igual, debido a que, asegura, la venezolana tiene comportamientos incongruentes que la han llevado a alejarse de ella.

En una entrevista con el locutor Gabriel Roa, Gala expresó que la relación con Briggitte ha cambiado, pues tras salir del reality en el que ambas participaron, los comportamientos de Bozzo la han decepcionado.

Montes hizo esta declaración después de que Roa la cuestionara sobra cuál de sus excompañeros salvaría de ahogarse y, sin titubear, la actriz respondió que a Karime Pindter.

Su preferencia por la influencer no fue lo que sorprendió, sino cuando expresó que a la que no salvaría sería a Briggitte Bozzo.

"(No subiría al barco) a todos los de ´Tierra´, porque son malas personas, y a Briggitte también", dijo.





Gala Montes y Briggitte Bozzo se conocen desde que debutaron como actrices infantiles. Foto: Especial





Al escuchar esto, Roa le pidió que le dijera sus razones, fue entonces que Gala contó que se llevó una decepción de la joven tras al salir del programa.

"Es muy incongruente. Ahora que salí de la casa veo las cosas diferentes y ya no es lo mismo ¿sabes?Entonces digo, yo no puedo convivir con una persona que me dice blanco y luego dice negro y miente y ataca".

No queda muy claro si Gala se refería al episodio en que Briggitte se molestó porque la actriz enfrentó a Adrián Marcelo, la noche que el regiomontano abandonó la competencia o el problema que se suscitó entre ella y la stylist Lau, luego de que ésta la acusara de devolverle ropa y zapatos en mal estado.

Por su parte, Bozzo no ha reaccionado a las declaraciones de Gala; hace unas horas compartió una historia donde, muy contenta, habla de que se encuentra en las instalaciones de Televisa para llevar a cabo una negociación.

