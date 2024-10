Crista Montes estaba segura que, cuando Gala finalizara su participación en "La casa de los famosos", se reconciliarían, pues a pesar de que cuando la joven entró al reality, seguían peleadas, fue una de las personas que más apoyo proporcionó a la actriz, quien se ha mostrado reticente ante una posible solución a sus diferencias, del mismo modo que ocurre con "Beba", su hija mayor, por lo que escribió un mensaje para sus hijas en redes sociales.

Esta noche, doña Crista escribió un mensaje referente al distanciamiento que atraviesa con sus hijas, Krista "la Beba" y Gala, con quienes perdió comunicación hace más de un año, cuando dejó la casa en donde vivían las tres.

"De verdad, yo no sé por qué tanto odio en el corazón de mis hijas, ni a un delincuente se le castiga tanto", escribió en una historia de Instagram.

Poco antes de que Gala confirmara su participación en "LCDLF", se dio a conocer que atravesaba una complicada fractura familiar, luego de que separara toda relación laboral y personal con su madre, quien fuera su mánager desde que era una niña y debutó como actriz, esto debido a presuntas irregularidades con el dinero que ganó a través de los años.

Y, si bien, hubo momentos dentro del reality en que la actriz de 24 años soltó a llorar, por echar de menos a su madre, a quien ha descrito como "el gran amor de su vida" y su mejor amiga, también ha dicho que una reconciliación entre las dos no será cosa sencilla.

Hay muchas personas que opinan que, si los problemas no han hallado solución, es a causa de "la Beba", pues sugieren que ha convencido a Gala para que no arregle los problemas con su progenitora.

Eso no fue todo lo que escribió la señora Crista que, a través de su mensaje, recuerda el amargo momento que atravesó cuando tuvo que alejarse de su familia por la relación insostenible que se había creado.

"A mí me sacaron de mi casa, me quedé sin familia, me retiraron el habla, me dejaron sin trabajo, sin dinero, me dicen ratera, me tiran ´hate´, ¿qué más me hace falta?, me inventan cosas", remató.

Hasta el momento, ni Beba ni Gala han respondido a la publicación de su madre, a quien han señalado como responsable indirecta de algunos de los problemas de salud mental que atraviesan.

