Gala Montes está muy agradecida con sus fans porque desde que salió de "La casa de los famosos México" le han demostrado de varias maneras su admiración y cariño, algunos la ha recibido con pancartas en los aeropuertos y la han vuelto tendencia en las redes sociales.

La actriz de 24 años ignora lo que Adrián Marcelo y sus fans hablan de ella, los ataques, las burlas y las provocaciones, prefiere darle la vuelta con agradecimientos para los que la han respaldado desde que ingresó al reality, de donde quedó entre los finalistas.

Justo hace unas horas, el youtuber Adrián Marcelo volvió a hablar de Gala, y advirtió que seguirá haciéndolo cada que quiera:

"Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como 'un niño que entró a una escuela a matar a todos, para después suicidarse' o tú llamándome 'Chanclas' cada que podías. Acá, en la vida real, no tienes una producción que te cobije o le ponga música bonita de fondo a tus corrientadas. Acá, ya no hay una Jefa que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean. Acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje, así que bloquea todo lo tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de cagada", se lee.

Gala Montes "le da la vuelta" a Adrián Marcelo

Gala Montes, su hermana Beba y su sobrina están en Puerto Vallarta, desde allá, la actriz posó en bikini y desató los halagos de sus fans, quienes no dudaron en escribirle decenas de comentarios para chulearla y reiterarle admiración y apoyo.

Gala Montes posa en bikini en las playas de Puerto Vallarta.





La actriz Gala Montes comparte fotos en bikini.

Gala Montes posa al natural en Puerto Vallarta.

Las buenas críticas de estas fotos contrastan con las que varios de sus seguidores le hicieron a una sesión en la que varios coincidieron con que el look no le favoreció, pues en lugar de enaltecer su belleza y elegancia la opacó.

Gala Montes recibe críticas por este look.

"Te amo pero ese traje nada que ver". "La están acorrientando mucho, necesita un buen stylist urgente". "Me encanta Gala pero ¿quién la vistió, su peor enemiga?". "Muy talentosa y bella pero soy objetiva ese vestuario no le favorece le quita clase", se lee.

