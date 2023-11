Frida Sofía llama, otra vez, "pedófilo" a su abuelo Enrique Guzmán

Cuando Frida Sofía confesó que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán la tocaba cuando era una niña, muchos no creyeron en las palabras de nieta de Silvia Pinal, incluida su propia madre Alejandra, quien salió a defender al rockero y a decir que "metía las manos al fuego" por su padre.

Este y otros problemas familiares distanciaron aún más a madre e hija, y aunque recientemente la Guzmán buscó un acercamiento con Frida a través de la canción "Milagros", éste se vislumbra lejano luego de que nuevamente se pusiera sobre la mesa el tema de pederastia y Enrique Guzmán.

El cantante de 80 años hizo una polémica declaración cuando la prensa lo cuestionó sobre la existencia de un video en el que supuestamente toca indebidamente a una niña; el rockero reaccionó enojado ante los señalamientos y expresó con "humor": "Yo no y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta".

Lee también: Enrique Guzmán explota por acusaciones de supuesto abuso y abandona conferencia de prensa

"Una foto dice más que mil palabras", dice Frida Sofía sobre Enrique Guzmán

Según palabras de Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, quien tuvo por muchos años cercanía con la familia Guzmán Pinal, la protagonista de ese video sería su hija mayor, quien en su momento le pidió no decir nada; Mayela no ve a su hija desde hace dos años, pues confesó que la joven le dijo que no quería tener contacto con ella hasta que ya no tuviera relación con la famosa familia.

Mayela dijo a "De primera mano" que ahora que ya se destapó la verdad busca contactar a Frida Sofía para intercambiar puntos de vista sobre los abusos de Enrique Guzmán.

Frida Sofía reitera que Enrique Guzmán es un pedófilo

A través de sus redes sociales, Frida Sofía reiteró lo que dijo hace dos años, que su abuelo Enrique Guzmán es un pedófilo.

Con capturas de video y de publicaciones de algunos medios, la joven vuelve a tachar a su abuelo como un abusador, publicaciones que acompaña con la canción "Venganza", de Nicki Nicole.

Parte de esa canción dice: "Hoy, voy a matar tu mente suicida, podrida. Vas a arrepentirte de lo que me hacías. Qué bueno tenerte de frente. Quiero ver cómo pagas el precio lentamente".

Con publicaciones en sus redes, Frida Sofía reitera que su abuelo es un pedófilo.

Hace dos años, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida habló de la desagradable experiencia de abuso que vivió con su abuelo Enrique Guzmán.

“Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas, pero…”

Ante la insistencia de Gustavo Adolfo Infante, y entre llanto, Frida reveló que su abuelo Enrique Guzmán la manoseó desde que tenía cinco años; era la primera vez que hablaba del tema públicamente; se secó las lágrimas y expresó que lo odiaba.

"Lo odio, y más porque, ahorita, me quedo así de ándale cabrón, y si el mundo supiera", dijo, y detalló lo que pasó por su mente cuando fue víctima, sin saberlo, de ese abuso a manos de su abuelo.

“¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo?, que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea, consciencia, entonces se vuelve algo normal, y qué asco, pero en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas, por eso me lo callé, porque dije ‘¿entonces yo estoy enferma o qué onda?, pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá’”

rad