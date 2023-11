Enrique Guzmán explota por acusaciones de supuesto abuso y abandona conferencia de prensa

Enrique Guzmán prefirió retirarse de su propia conferencia de prensa luego de ser cuestionado sobre el supuesto abuso sexual en contra de una menor del que fue acusado hace unas semanas.

El cantante, de 80 años, se encontraba en plena promoción de su concierto "La caravana del Rock & Roll", junto a otras leyendas del rock en español como Angélica María y César Costa, pero todos prefirieron retirarse cuando se le preguntó acerca de las declaraciones del publirrelacionista Emilio Morales, exmánager de Sylvia Pasquel, quien aseguró que existe un video en el que se ve a Guzmán agrediendo a una menor de edad.

“Tu tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces, la has visto?”, cuestionó Guzmán a la reportera que lanzó la pregunta. “Yo no y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta”, dijo en tono de sarcasmo y visiblemente molesto.





Enrique Guzmán y Angélica María se retiran de la conferencia de "La Caravina del rock & roll" luego de que el cantante fue cuestionado sobre supuestas acusaciones de abuso sexual.

Inmediatamente después, la también actriz Angélica María se levantó de su lugar y, al igual que su compañero, abandonó el lugar.

Esta no es la primera vez que el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” es señalado por este delito; en 2021, su nieta Frida Sofía dijo que él le había hecho tocamientos indebidos cuando ella era pequeña; sin embargo ninguno de los dos ha hablado de las consecuencias legales que esta denuncia ha traído.

Al respecto de sus polémicas, el exesposo de Silvia Pinal dijo que todo se debe a su sinceridad.

“Es que yo me quedo muy poco tiempo callado, cuando me sueltan una pregunta la contesto o hablo de otra manera y a veces suena muy fuerte y hay gente como ellos (sus compañeros), que son una ternura y por eso soy el más polémico”, expresó.

Persiste su brillo musical

Previo al incidente Enrique habló acerca de su música en relación con la de cantantes juveniles y se mostró orgulloso de que su próximo concierto en el Auditorio Nacional ya tenga las localidades agotadas a pesar de la popularidad de muchos nuevos exponentes en la industria digital.

“Estamos muy contentos de saber que a estas alturas hay gente tomando parte en un evento en el que nuevamente nos volvemos a reunir todos. Eso quiere decir que la gente joven todavía no empuja lo suficiente como para que nos alcancen”, expresó el cantante.

El show que promete mas de cinco horas de rock clásico también contará con la participación de Roberto Jordan y miembros de agrupaciones como Los teen tops, Los locos del ritmo, Los Apson y Hermanos Carrión. Se llevará a acabo el viernes 17 de noviembre en el Auditorio Nacional, para después hacer una gira y regresar en febrero.





